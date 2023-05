Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах — самый большой центр дополнительного образования в стране, выпустивший за годы работы более двух миллионов воспитанников. В нем работает более 1,5 тысячи кружков и студий, занимаются 16 тысяч ребят. Комплекс открыл двери в 1962 году. Девять корпусов в стиле советского модернизма расположены в разных частях большого ландшафтного парка.

«Впервые в Советском Союзе здание Дворца пионеров проектировали специально для детей. Конкурс выиграла команда молодых архитекторов. Они вспоминали, что им разрешили похулиганить и почувствовать себя детьми. Архитекторы проекта отказались от вертикальной доминанты, которая могла бы подавлять и отталкивать ребенка, а расположили корпуса горизонтально и сделали их органично вписанными в природный ландшафт», — рассказывает директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.

Она также отметила, что пространства внутри проектировались функциональными с учетом всех видов деятельности: образовательной, досуговой, рекреационной. «Каждая зона вызывала у детей интерес и побуждала их к дальнейшему познанию мира, начиная от зимнего сада с прудом и зооуголка, заканчивая ботаническим садом, обсерваторией, планетарием и игротекой», — добавляет директор.

Сегодня передовые на момент строительства Дворца пионеров инженерные и технологические решения, оборудование, планировки устарели физически и морально как в части функциональности, так и в части безопасности. Значительно изменились требования к пожарной безопасности и санитарным нормам, по доступности для маломобильных групп и созданию инклюзивной среды.

Работы начали в конце прошлого года сразу в пяти корпусах: первом (главном), втором, третьем, шестом и седьмом. Все они расположены вокруг площади Парадов. Детей временно перевели в действующие корпуса и другие здания образовательного комплекса. Кроме того, кружки и студии работают в 18 московских школах, с которыми заключили договоры о сотрудничестве.

Зенитные фонари и купол планетария: внутри главного корпуса

У входа на территорию Дворца пионеров нас встречает памятник Мальчишу-Кибальчишу. Медную скульптуру героя известной сказки Аркадия Гайдара отреставрировали в ноябре прошлого года. Отсюда не сразу заметишь, каких масштабов мероприятия развернулись в глубине парка. За виднеющимся вдали строительным забором кипит работа: специальная техника возит землю и стройматериалы, десятки людей прокладывают коммуникации, штукатурят стены, приступают к реставрации фасадов, монтируют новые витражи.

За массивными воротами раскинулась площадь Парадов, которая тоже вскоре преобразится. Мы приближаемся к главному корпусу: над его входом — большое мозаичное панно «Юные ленинцы». Из цветной смальты и поливной керамики выложены изображения пионеров, фанфаристов, комсомольцев и алого стяга. Историческое панно вскоре отреставрируют: очистят элементы мозаики, восстановят швы и утраченные элементы.

Внутри главного корпуса вместо детских голосов слышен шум инструментов. На разных этапах в работах участвуют от 500 до 1,5 тысячи человек, они трудятся в две смены. Специалисты должны не только сохранить исторический облик памятника архитектуры, но и приспособить его для современного использования.

Реставрация позволяет обнаружить неожиданные детали. Например, под покрытием пола в фойе корпуса строители нашли мозаику с изображением скорпиона. На время отделочных работ ее бережно закрыли фанерой, а затем отреставрируют. В зимнем саду в 1980-е годы ради практичности прямоугольные колонны вместо дерева отделали мрамором, оставшимся после строительства метро.

«Возможно, это казалось красивым, но идея архитекторов была другой. Мы вернем первоначальные сочетания дерева и металла, чтобы дети увидели дворец таким, каким он был задуман», — отмечает Елена Мельвиль.

Мы проходим вестибюль корпуса, в котором до начала работ располагался зимний сад. Наверху возвышаются три зенитных фонаря, которые воссоздадут аналогично историческим. Восьмиметровым куполам вернут первоначальный облик: для них используют более прозрачное стекло, благодаря которому будет лучше видно небо.

После реставрации значительно обновят обсерваторию и планетарий. Помимо реставрации уникального оборудования планетария, в нем установят современный мультимедийный программный комплекс.

«Дети смогут создавать собственные сценарии показа звездного неба, 3D-модели космических кораблей и демонстрировать их полеты на куполе», — рассказывает Елена Мельвиль.

Как в Москве поразили Жана Поля Сартра: история Дворца пионеров на Воробьевых горахВечная молодость: страницы истории Дворца пионеровПамятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах отреставрировали

От лекториев до концертных залов

Помещения остальных корпусов дворца опутаны трубками и проводами будущих инженерных систем. Здесь уже смонтировали мощные вентиляционные системы, которые станут очищать воздух и поддерживать нужный микроклимат.

«На первом этапе мы провели демонтажные работы старого инженерного оборудования и отделки. Затем нужно не только окрасить и оштукатурить стены помещений, но и смонтировать много инженерных систем. В первую очередь это системы дымоудаления, пожаротушения и вентиляции. В исторических корпусах их монтируют практически с нуля», — рассказывает Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства Департамента капитального ремонта города Москвы.

Для работы нового оборудования потребовалось полностью обновить систему электроснабжения — существовавших мощностей было недостаточно. Для безопасности в зданиях устанавливают новые системы контроля управления доступом с турникетами, а для маломобильных людей — пандусы и лифт.

Самые трудоемкие инженерные работы почти завершены. Строители приступают к предчистовой отделке помещений: монтируют электропроводку, штукатурят и красят стены и потолки. По словам Максима Гордиенко, корпуса отремонтированы чуть более чем на 50 процентов.

Параллельно устанавливают новые витражные конструкции, воссоздающие первоначальный облик главных фасадов Дворца пионеров, меняют оконные и дверные блоки с повторением родной расстекловки и цветовой гаммы.

«Новое остекление и системы вентиляции позволят значительно экономить на отоплении — на такой большой площади одними радиаторами не обеспечишь нужные параметры температуры и влажности», — говорит Максим Гордиенко.

Во втором корпусе нам показывают лекторий с «Залом 100 фонарей». Тут частично сохранились уникальные зенитные фонари — авангард инженерной мысли авторов проекта. Их отреставрируют, а утраченные элементы воссоздадут по первоначальным чертежам. Для организации необходимых условий освещения в них смонтируют современную электрическую систему. Цветовое решение интерьера восстановят по сохранившимся рисункам архитектора Игоря Покровского: в зале появятся зеленые зрительские кресла, на потолке отреставрируют уникальную металлическую конструкцию красного оттенка.

В фойе шестого корпуса нас встречает панно «Любимые литературные герои», реставрация которого почти завершена. Со стены улыбается нарисованный помощник Дон Кихота Санчо Панса, Старик вытаскивает неводом Золотую Рыбку, а кот ученый ходит по золотой цепи вокруг дуба. Здесь изображены и другие герои знакомых сказок. А над входом в зрительный зал нарисован волшебный город. Картинки в технике двухслойного сграффито бережно восстанавливают художники.

Рядом ремонтируют зал пионерского театра. Его главная особенность — ясеневый потолок криволинейной формы, создающий уникальную акустику для голосов юных актеров. По заключению специалистов, ясеневая рейка не только имела значительные утраты и повреждения, но и была пожароопасна. Реставраторы нашли решение: использовали ясеневую рейку, пропитанную в заводских условиях огнезащитными составами, и таким образом полностью сохранили уникальную акустическую конструкцию, сделав ее безопасной.

В седьмом корпусе обновляют вестибюли и большой концертный зал. Их интерьеры будут воссозданы по первоначальному проекту вплоть до осветительных приборов. Например, реставрация потолка из вафельных плит уже почти завершена.

«После реставрации это будет площадка с новым световым, звуковым, видеооборудованием, где можно будет проводить серьезные мероприятия, как в любом другом современном концертном зале», — отметил Максим Гордиенко.

Площадь Парадов, Воробьевский пруд и главная аллея

После экскурсии по корпусам снова выходим на площадь Парадов. Здесь нас встречает руководитель архитектурного отдела проекта благоустройства территории Алина Ясинская. Она рассказывает, что площадь также приведут в порядок: на ней сохранят историческую планировку и заменят изношенные покрытия. У трибуны с лестницами обновят гранитные элементы и отремонтируют подпорные стенки. Там планируют размещать временные инсталляции, которые помогут превратить пространство в летний лекторий.

«Мы установим кубы из стеклопластика, на которых можно будет сидеть во время занятий на открытом воздухе», — говорит Алина Ясинская.

На территории комплекса расположен Воробьевский пруд, который сейчас реабилитируют специалисты. Временно они спустили воду, очистили дно от ила, а теперь укладывают водоупорный слой из песка и щебня и укрепляют берег. Здесь высадят более 10 тысяч ирисов, камышей, тростников, кувшинок и других водных растений.

Главная аллея, по которой мы возвращаемся к уже знакомому памятнику, превратится в современное прогулочное пространство. Здесь установят фонари и скамьи из архитектурного бетона со встроенной подсветкой. К уже существующим добавят новые многолетние растения.

Новые возможности для детей

Главная цель обновления Дворца пионеров — создание комплекса, который бы отвечал не только сегодняшним, но и будущим запросам детей. Для этого необходимы новое оборудование, пространства и возможности, которые позволят на более углубленном уровне изучать искусственный интеллект, геоинформатику, биоинженерию, микробиологию, генетику и даже конструировать беспилотные аппараты.

«Желание учиться появляется только тогда, когда есть интерес. Чтобы его развить, безусловно, важен педагог, но архитектура и оснащение тоже имеют огромное значение. В открытых пространствах ребенок раскрепощается и чувствует себя свободным. Это необходимое условие для любого творчества — технического или художественного», — считает Елена Мельвиль.

По ее словам, перед началом реставрации была создана рабочая группа, куда вошли выпускники дворца и дети, которые занимаются сейчас. Их пожелания учли при составлении технического задания проектировщикам.

«Все, кто занимается ремонтом Дворца пионеров, хотят, чтобы он стал образовательным комплексом мирового уровня. В 1960-х годах он таким и задумывался. Мы считаем, что это не просто районная площадка, а знаковое место для Москвы и всей страны», — добавляет Алина Ясинская.

Вечно юный: как изменился Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева за 85 летНачалась реконструкция пруда у Дворца пионеров на Воробьевых горах

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI