Опыт Физтеха в реализации прикладных исследований и разработок изучили ректоры вузов и руководители наукоемких компаний Санкт-Петербурга

29 мая Московский физико-технический институт с рабочим визитом посетила делегация из Санкт-Петербурга. Ректорам ведущих инженерно-технических университетов и руководителям технологических компаний были представлены ключевые подходы по созданию и развитию в структуре Физтеха новых институтов, на базе которых реализуются научно-исследовательские проекты государственного масштаба.

На встрече присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, руководитель космического направления S7 Group Евгений Елин, директор департамента кадров АО «Корпорация морского приборостроения» Дмитрий Жарихин, ректор Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова Константин Иванов, директор Фонда «ЦСР “Северо-Запад”» Марина Липецкая, ректор Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Наркевич, проректор по цифровой трансформации Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Дмитрий Пашков и ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) Виктор Шелудько.

Стратегию развития Физтеха в части выполнения прикладных исследований, а также развития инженерного образования представил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Он рассказал о создании в экосистеме вуза Институтов электродвижения и квантовых технологий, которые стали внутренними базовыми организациями.

«Физтех изначально задумывался как вуз, не только стоящий на фронтире фундаментальной науки, но и решающий актуальные задачи для промышленности и экономики страны. Мы следуем данным традициям, и современный Физтех также вовлечен в ряд важнейших государственных проектов: импортозамещения, научного приборостроения, трансформации инженерного образования. Более того, МФТИ прочно занял нишу по возрождению так называемой отраслевой науки как элемента отечественной инновационной системы. Созданные на базе Физтеха институты как раз отвечают на эти вызовы. В ближайшие годы они станут местом, где прорывные идеи не только зарождаются, но и находят практическое применение», — отметил Дмитрий Ливанов.

После встречи с ректором директор Института квантовых технологий Виктор Иванов представил основные научные направления подразделения, а также показал Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий.

«Я с большим интересом изучил концепцию создания новых структур в рамках МФТИ. Они позволяют использовать научные разработки в коммерческих интересах и в интересах образования, привлекая студентов для тех или иных исследовательских работ. Более того, новые подразделения поддерживают ученых, работающих над реальными проектами. Отчасти мы, возможно, этот опыт тоже будем реализовывать у себя», — прокомментировал Константин Иванов.

«По итогам общения с коллегами скажу, что мое мнение о Физтехе как о научном лидере России среди вузов только укрепилось. Мы познакомились с очень сильными коллективами, студентами с горящими глазами. Я убедился в том, что даже фундаментальные исследования МФТИ нацелены на достижения вполне конкретного результата — на получение конкретного продукта», — добавил Дмитрий Пашков.

Большой интерес у гостей вызвала презентация Проектного офиса перспективных космических технологий. Физтехи, вовлеченные в работу Студенческого КБ по малым космическим аппаратам, показали свои образцы изделий, выполненные совместно с опытными наставниками. Свои разработки также представили сотрудники ключевых подразделений Физтех-школы аэрокосмических технологий под руководством Сергея Негодяева.

«Мы очень внимательно следим за развитием Физтеха как вуза, отвечающего на вызовы нового времени. Изучив опыт МФТИ в части трансформации современного инженерного образования, мы увидели, что создание мощных структур внутри университета — чрезвычайно перспективное направление. На мой взгляд, дополнение этой конструкции опытными заводами и производствами позволит вузам сильнее влиять на отраслевую ситуацию, а мы достаточно обоснованно можем рассчитывать на появление серии новых отраслевых институтов», — подвел итоги встречи Владимир Княгинин.

