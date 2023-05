Новые кварталы, канатная дорога и длинная набережная: как изменится территория промзоны «Южный порт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории бывшей промзоны «Южный порт» в ближайшие годы построят новые жилые и деловые кварталы, культурные и социальные объекты, благоустроят парк и многокилометровую набережную.

Промзона расположена между Третьим транспортным кольцом, Волгоградским проспектом, Курским направлением Московской железной дороги и руслом Москвы-реки. На 644 гектарах в районе Печатники планируют создать третий центр столицы. По экономическим, общественным и качественным характеристикам он не должен будет уступать — Центральному административному округу и Большому Сити.

«Сейчас здесь находятся автосервисы, складские помещения и много пустырей. Территория непроницаема и небезопасна: отсутствует благоустройство, пешеходные связи, Москва-река изолирована от людей, доступ к воде отсутствует. Этот район практически выключен из жизни города, но в будущем ситуация изменится. На берегу Москвы-реки появятся жилые кварталы, офисы, общественная застройка, а также набережная мирового уровня», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Для решения таких масштабных задач свои усилия консолидируют Правительство Москвы, эксперты и бизнес. Часть территории займет формирующийся деловой центр особой экономической зоны «Технополис Москва». У него здесь большие планы на создание рабочих мест в высокотехнологичных сферах: фармацевтике, новых технологиях, ИТ. Вокруг офисов появятся современные городские пространства с кафе, ресторанами и магазинами.

Также планируют возвести несколько крупных жилых комплексов. Для этого пять ведущих строительных компаний объединились в Ассоциацию девелоперов «Южного порта». Они уже приступили к реализации первых четырех проектов нового кластера.

Совместно с городом застройщики работают над размещением канатной дороги до соседнего берега, развитием набережных, а также над созданием социальных объектов. В планах — строительство пяти школ на 3650 учеников и столько же детских садов на 1750 мест, а также пожарной части и поликлиники. Социальную инфраструктуру будут возводить одновременно с жилыми корпусами первых очередей.

«Отдельное внимание уделено совместному благоустройству набережных, созданию мест отдыха у воды и парковых зон. Формируется сеть общественных и рекреационных пространств на одной из самых протяженных береговых линий Москвы — 13 километров. Также на территории промзоны появится взаимоувязанная система пешеходных дорожек, благодаря чему жители смогут комфортно передвигаться по району. Кроме того, есть идея превратить заброшенную железнодорожную ветку в линейный парк отдыха», — рассказал Сергей Кузнецов.

Для новых жилых комплексов спроектировали собственный причал для яхт и лодок, а также уникальный для Москвы понтонный бассейн на открытом воздухе. На первой береговой линии также появится парящий пешеходный мост, а внутри кварталов — искусственная речка, которая должна наполняться во время дождя и создавать сеть островов с детскими и спортивными площадками, амфитеатром, местами для отдыха и пикников.

Развитие территории бывшей промзоны невозможно без проработки схемы движения транспорта. Сейчас в Печатниках живут 85 тысяч человек, а после сдачи новых объектов количество жителей вырастет, поэтому планируется построить новые дорожные развязки и станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмтровской линии. Ее хотят открыть к 2025 году. Кроме того, этим летом в районе запустят водный речной транспорт.

Также в планах открытие движения по автомагистрали Печатники — Братеево, которая позволит создать новое радиальное направление от Третьего транспортного кольца до МКАД. Для этого потребуется построить несколько проездов и путепроводов, реконструировать и расширить Южнопортовую улицу, Проектируемый проезд № 1423, 1-й и 2-й Южнопортовые проезды от Шоссейной улицы до Третьего транспортного кольца. Над Проектируемым проездом № 1423 и станцией «Южный порт» возведут пешеходную эстакаду, которая возьмет на себя не только транспортную функцию, но и станет ярким общественным пространством.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI