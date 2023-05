Несколько улиц в центре столицы закроют для проезда 2, 3 и 4 июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В связи с подготовкой и проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 2, 3 и 4 июня движение на нескольких улицах и набережных в центре Москвы ограничат.

На площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста проезд закроют с полуночи 2 июня до 06:00 5 июня. На Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки — с 20:00 3 июня до 06:00 5 июня.

В день полумарафона, 4 июня, с 07:00 нельзя будет проехать по Малому Москворецкому мосту, улицам Большая Ордынка, Большая Полянка, Житной, Мытной, в Новокрымском проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по съездам с улицы Остоженки и Пречистенской набережной.

С 07:00 до 12:15 перекроют участок Садового кольца от улицы Валовой до Новинского бульвара. С 08:00 будут закрыты для движения машин Смоленская, Краснопресненская и Фрунзенская набережные, с 08:30 — Ростовская и Саввинская набережные, а также Крымский проезд.

Кроме того, в местах ограничений с полуночи 4 июня нельзя будет припарковаться. С 07:00 до 10:15 организуют временный поворот с дублера Садового кольца (внутренняя сторона) на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строения 1 на Валовой улице. В это же время откроют двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, 1-м Казачьем и Большом Толмачевском переулках. На участках также временно будет недоступна парковка.

Подробнее об ограничениях можно узнать на едином транспортном портале Москвы.

