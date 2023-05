Началось благоустройство улицы Шаболовки в формате «от дома до дома»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству улицы Шаболовки, расположенной сразу в двух округах столицы — Центральном и Южном. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Формат “от дома до дома” — одна из важных частей общегородской программы “Мой район”, направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Эти работы предполагают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне», — рассказал заммэра.

Специалисты уберут под землю воздушные линии, что позволит улучшить внешний вид этого места и обеспечить сохранность коммуникаций.

«В рамках проекта проложим дополнительные водосточные сети, заменим асфальтовое покрытие на тротуарах и проезжей части, оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Установим новые фонари, приведем в порядок пространство возле станции метро “Шаболовская”, проведем мероприятия по озеленению», — добавил Петр Бирюков.

Для пассажиров трамваев, проходящих по улице Шаболовке, обустроят приподнятые остановки. На них платформа находится на одном уровне с вагоном, что удобно для маломобильных горожан и пассажиров с детьми.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году в формате «от дома до дома» планируется благоустроить шесть объектов — улицы Башиловскую, Шаболовку, Нагатинскую и Чертановскую, 1-й Донской проезд и Рассветную аллею. При выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.

