Началась регистрация волонтеров на городской выпускной в Парке Горького

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве начался набор волонтеров на городской праздник выпускников, который пройдет в Парке Горького в ночь с 24 на 25 июня. В мероприятии будут задействованы более 150 добровольцев.

Присоединиться к добровольческому корпусу можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» в разделе «События». Подать заявку могут все желающие в возрасте от 18 лет. В этом году помощь добровольцев будет нужна с 18:00 24 июня до 6:00 25 июня.

«Ежегодно волонтеры Москвы помогают в проведении главного события выпускников. В этом году они станут его частью, создадут атмосферу праздника и постараются, чтобы ребята запомнили свой выпускной на всю жизнь. Более 40 тысяч москвичей уже поддерживают событийное волонтерство и помогают на самых значимых столичных мероприятиях», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Волонтеры будут встречать автобусы, помогать гостям пройти на место проведения праздника через рамки досмотра, проверять наличие специальных браслетов и сопровождать ребят на красную дорожку.

Кроме того, добровольцы посоветуют выпускникам, как сориентироваться на площадках мероприятий, расскажут о программе и приглашенных звездах и покажут, какие места занять перед сценой во время концерта. Добровольцы будут раздавать гостям праздника бутилированную воду, а работая в фотозонах, создадут дружелюбную атмосферу, чтобы гости чувствовали себя комфортно перед объективами фотокамер.

От выпускника до волонтера

Представители добровольческого движения поделились своими впечатлениями о городском выпускном в 2022 году.

Екатерина Ефимова выросла в городе Лысьва Пермского края, где в 15 лет начала свою волонтерскую деятельность. Когда девушка переехала в Москву и поступила в педагогический вуз, она продолжила заниматься добровольчеством. К команде «Мосволонтера» присоединилась на первом курсе и уже пять лет помогает столице.

В родном городе Екатерины не было больших праздников для школьников, поэтому вместе с командой волонтеров Москвы она в числе первых присоединилась к добровольцам городского праздника выпускников в 2022 году. Студентка была тимлидером и выполняла важные функции — встречала и сопровождала участников.

«Больше всего мне запомнились выпускники в невероятно пышных платьях и элегантных смокингах. В воздухе ощущалось настроение праздника, значимости события и торжественности. Это было первое мероприятие, на которое я позвала помогать сестру; после мы делились впечатлениями. В этом году планирую вновь присоединиться к команде волонтеров городского праздника. Я сама буду в роли выпускницы, но уже вуза. Это мероприятие для меня особенное», — поделилась девушка.

Москвич Кирилл Носов учится сразу в двух спортивных университетах, кроме того, он судья по футболу и помощник главного судьи Юношеской и Молодежной футбольной лиги. Он был на празднике выпускников в Парке Горького два раза: в 2020 году, когда окончил школу, и в 2022-м в качестве волонтера. Кирилл был тимлидером и вместе с командой встречал и сопровождал участников.

«Надо было встретить свыше 35 тысяч выпускников и более 900 автобусов. Важно было организовать процесс таким образом, чтобы ребята быстро выходили и не задерживались около автобуса. Мы сопровождали их до рамок досмотра и проверяли наличие специальных браслетов. В этом году снова планирую регистрироваться и надеюсь на роль тимлидера», — рассказал Кирилл Носов.

Узнать больше о летних событиях для волонтеров можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», а также его на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

