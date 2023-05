Найти свое призвание и сделать первый шаг: «Техноград» поможет выбрать профессию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» приглашает школьников старше 12 лет и их родителей, а также студентов колледжей и вузов на профориентационный фестиваль. Мероприятие пройдет 3 июня с 10:30 до 18:00 в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

«Профориентационный фестиваль поможет подросткам найти свое призвание и сделать первый шаг навстречу делу всей жизни. Эксперты расскажут о последних трендах рынка труда, поделятся секретами грамотного подхода к выбору профессионального пути и построению образовательной траектории. Также ребятам представят обучающие проекты Правительства Москвы, которые предлагают столичным школьникам возможность “примерить” специальности на практике. Это уже пятый профориентационный фестиваль, который организован специально для подростков и студентов. Прошлые мероприятия суммарно собрали более трех тысяч участников», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На площадке соберутся 14 экспертов, среди которых коучи, психологи, педагоги и консультанты. Они помогут разобраться в многообразии профессий будущего и определить направления обучения в соответствии со способностями и желаниями каждого участника. В программе запланированы мастер-классы, бизнес-игры и профориентационный фильм.

Мероприятие начнется со вступительного слова организаторов. Затем гостей пригласят в конференц-зал на интерактивный мастер-класс «Успешный выбор в мире профессий будущего». На нем расскажут о сути профориентации, вариантах получения образования, востребованных специальностях. Каждый участник получит чек-лист с простыми шагами по выбору профессионального направления. Кроме того, все желающие смогут принять участие в розыгрыше трех призов — услуги «Профориентационная диагностика плюс консультация» экспертов фестиваля.

Далее запланирована серия мастер-классов и игр. Посетителям расскажут, как начать свой путь в предпринимательстве, как выбрать профессию и поступить в ведущие вузы страны на бюджетные места. Помимо этого, гости узнают, как построить индивидуальную карьерную и образовательную траекторию.

В рамках игры «Принцип Эдельвейса» все желающие смогут пройти блицдиагностику по определению профессионального призвания, предпочтений к виду деятельности, форме занятости, мотивации в труде. Игра «К предназначению за 48 часов» поможет понять свои истинные желания, раскрыть таланты, расширить карьерные горизонты и повысить самооценку. Потренироваться в осознанном выборе профессии предлагают в рамках игры «Моя галактика». А игра «Дорогу осилит идущий» научит успешно справляться с трудностями и стрессами, неизбежными на работе. Трансформационная бизнес-игра «Колесо чудес» познакомит участников с ключевыми задачами и типичными сложностями предпринимателя. Гости также поработают над своими коммуникативными, организаторскими и другими навыками.

Профориентационный фильм «Как и какую профессию выбрать» познакомит зрителей с азами самоопределения: как избежать ошибок при выборе профессии, какие специалисты и компетенции востребованы, откуда взять мотивацию и вдохновение для работы. Продолжительность сеанса — 30 минут.

Еще два занятия подготовили представители детского технопарка «На Зорге». На мастер-классе «PROдизайн. Модный скетчинг» гости рассмотрят разновидности дизайна, профессии в этой сфере, в том числе такое актуальное направление, как фешен-скетчинг. Участники также нарисуют свой первый набросок. На мастер-классе «PROдизайн. Цифровые технологии в дизайне одежды» ребята углубятся в область диджитал-дизайна и создадут свой образ в графическом редакторе Krita.

Все желающие смогут изучить основы языка программирования C# и освоить на практике принципы и технологию создания современных трехмерных компьютерных игр.

В завершении фестиваля состоится розыгрыш призов.

Подробная программа опубликована на сайте. Количество мест для участия ограничено.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.

Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности «Технограда». Специалисты помогают в карьерном планировании, обучении и поиске призвания.

