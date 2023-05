Назар Агаханов: «Меня вдохновляют благодарные глаза студентов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

— Назар Хангельдыевич, у вас получился очень продуктивный и успешный учебный год. Какое достижение оказалось для вас самым ценным?

— Каждый год в той или иной степени знаменуется достижениями: реальными или формальными. Безусловно, мне было приятно получить в этом году орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Но гораздо важнее отметить творческие и профессиональные успехи. Например, придумать красивую и нетривиальную задачу для олимпиады — большое достижение. Или проведенные курсы повышения квалификации для учителей, после которых слышишь много слов благодарности, — тоже крайне ценно.

Большим результатом считаю защиту докторской диссертации по педагогическим наукам. Она посвящена моей непосредственной деятельности, работе с одаренными детьми, и стала некой квинтэссенцией моего опыта.

— Очевидно, что в двух словах не расскажешь содержание докторской, но поделитесь, пожалуйста, основными смыслами, насколько возможно.

— Смыслы уже понятны исходя из названия: «Научно-методическое обеспечение работы с математически одаренными детьми в многоуровневой системе олимпиад и конкурсов». Раньше никто не пытался систематизировать эту работу, а это на самом деле важно.

Традиционный способ работы со школьниками подразумевает тематический цикл занятий. Он основан скорее на когнитивном подходе, когда учащийся видит задачу и, основываясь на прошлом опыте, решает ее. Я же предлагаю несколько иной подход: чтобы в основе была не тематическая, а логическая структура. По ней можно произвести классификацию абсолютно разных задач. Если ребенка научить выстраивать соответствующую цепочку рассуждений, то он сможет решить задачу, с которой прежде не сталкивался. То есть развивается креативность ученика: он сам может создать новую конструкцию рассуждений и успешно справляется с новым для себя заданием.

Забавно, что я получил отзывы еще до защиты. Слушатели курсов повышения квалификации для учителей рассказывали, что, применяя мои методики, их ученики стали выигрывать у сильных ребят, которым до этого проигрывали. Это косвенное подтверждение того, что методика эффективная.

— Вы изначально довольно серьезно занимались наукой, как получилось, что пришли в педагогику?

— Корни этого стоит искать в школьных годах. Тогда я жил в Туркмении и с удовольствием участвовал в олимпиадах разного уровня. Учитывая, что в Туркменской ССР на тот момент проживало всего порядка двух миллионов человек, побеждать в рамках интеллектуальных соревнований в республике было достаточно легко. Мотивация и усердие помогали мне быть лидером. В восьмом классе я входил в состав республиканской сборной и впервые во время Всесоюзной олимпиады попал в Московский государственный университет. К тому времени у меня уже была мечта поступить на мехмат и преподавать после его окончания в одном из ведущих университетов страны.

Меня всегда заряжала атмосфера олимпиад. Еще сильнее я этим заинтересовался после знакомства с замечательным педагогом и человеком Николаем Николаевичем Константиновым. Вдохновившись его идеями, я стал посвящать много времени работе с одаренными детьми и впоследствии вошел в состав жюри Всесоюзной олимпиады по математике. А на Физтех я пришел работать в 1979 году.

— Каким было ваше первое впечатление о Физтехе?

— Впервые я попал на Физтех, когда по окончании аспирантуры меня пригласили на собеседование. Встречался с заведующим кафедрой высшей математики Львом Дмитриевичем Кудрявцевым и заместителем заведующего Михаилом Ивановичем Шабуниным. Собеседование проходило в Большой Химической аудитории, прямо во время экзамена по матанализу на первом курсе. Меня тогда поразило огромное количество ярких и активных студентов и преподавателей. Также я отчетливо помню атмосферу раскрепощенности и свободы. Физтехи смело проявляли себя: выпускали острые стенгазеты, вели дискуссии и занимались творчеством. Это было и осталось отличительной чертой студентов МФТИ.

На мехмате МГУ, в те годы ведущего университета страны, флагмана и витрины нашего высшего образования, обстановка была, конечно, строже.

Еще одна особенность Физтеха — в самих людях: студенты отличаются упорством и трудолюбием. Это помогает им удерживать такую высокую планку.

— Вы за свою профессиональную деятельность выпустили не одно поколение чемпионов всевозможных олимпиад. И, как вы отметили ранее, один из секретов воспитания одаренных детей — развитие в них креативности. Как вы считаете, современная школа делает это?

— К сожалению, нет. В последние годы происходит снижение качества школьного образования. Соответственно, это отражается и на уровне олимпиад, и, как следствие, на высшей школе. Я как председатель Центральной предметно-методической комиссии Всероса отмечаю значительное снижение общей математической культуры школьников. Это тревожит. Причем такая тенденция характерна не только для России, это общемировой тренд.

— В чем причины такого снижения?

— Повсеместная гаджетизация постепенно приводит в значительному падению общего интеллектуального уровня людей. Дети в большинстве своем вместо текста листают картинки, смотрят короткие видео в своих смартфонах. Между тем развитие мозга невозможно без чтения, обдумывания полученной информации, ее осмысления и умения рассуждать. Школьники полноценно не используют ресурсы мозга, что не может не отражаться на их образовательных способностях. Это подтверждают многочисленные исследования как российских, так и зарубежных ученых. Так называемая Tik-Tok культура может впоследствии привести к тотальной человеческой деградации. Поэтому наша задача — пытаться все-таки это предотвратить.

— Каким образом?

— Сверхобязательно — сократить использование планшетов и телефонов. Цифровизация, конечно, неизбежна, но она должна быть во благо. Необходимо использовать интернет только с содержательной составляющей. Немаловажно приучать ребенка больше читать художественной литературы. Ведь глобальная цель состоит не в том, чтобы научить ребенка решать задачи, а в том, чтобы воспитать гармоничную личность с высоким уровнем кругозора и культуры.

Более того, важно формировать комфортную образовательную среду, чтобы школьника поддерживали и в школе, и дома. Но самое главное — сохранять незыблемым авторитет учителя. Сейчас кажется, будто педагог исключается из процесса обучения: на него возлагается много второстепенных обязательств, деятельность контролируется, и это, конечно, сказывается на вовлеченности учителя в образовательный процесс. На мой взгляд, нужно сосредоточиться на повышении качества и престижа учительской работы, на разносторонней поддержке школьных учителей. И это не должно ограничиться формальным повышением зарплаты. Причем в этот процесс важно вовлекать всех: учеников, родителей, самих педагогов и представителей власти. Тогда и качество образования не будет падать.

— Какие факторы влияют на становление олимпиадника?

— Во-первых, конечно, это семья. Как правило, если родители своим примером показывают, что важно уделять время развитию и образованию, то и ребенок следует этим принципам. Часто в таких семьях с самого раннего возраста детей мотивируют на достижения, развивают трудолюбие, приучают к дисциплине, учат преодолевать трудности.

Но достижения невозможны без способностей, заложенных природой. Да, благодаря усердию и трудолюбию ребенок может достичь определенного уровня, но дойти до топовых позиций суждено не всем (по мнению исследователей, высоким уровнем математических способностей обладают не более 10% детей). Далее важно, чтобы способный ученик попал в соответствующую образовательную структуру с хорошей математической подготовкой. И затем ребенок включается в орбиту олимпиадного движения.

Вдобавок отмечу, что нельзя заставлять ребенка заниматься тем, к чему у него нет задатков и тяги. Реализовывать собственные амбиции через детей чревато негативными последствиями: ребенку можно просто сломать жизнь. Занятие должно быть по душе, неважно, что это: математика, спорт или искусство. В первую очередь та или иная деятельность должна человека увлекать.

— Помимо возможностей поступления в ведущие вузы страны, что еще дают олимпиады?

— Олимпиады — это в первую очередь интеллектуальное соревнование способных молодых людей. Для них большую ценность имеют не «коврижки», которые даруются за олимпиадные успехи, а собственные достижения, гордость за них. И, разумеется, та радость, которую приносит решение красивой сложной задачи.

Составление олимпиадных заданий называется задачным композиторством — за новизну, оригинальность и эстетику предлагаемых авторами задач. Это сродни созданию музыки. Я рад, что тоже являюсь композитором.

— Расскажите об одной из последних или любимых задач, которую вы придумали

— Примерно два года назад была придумана задача, которую включили в задания Международной олимпиады мегаполисов. У нее простое, понятное условие, и кажется, что задача будет решена за пару минут. Но, как оказывается, внешняя простота обманчива.

«Существует ли натуральное число, у которого каждая цифра больше пяти, а у квадрата этого числа каждая цифра меньше пяти?» — попробуйте решить.

— Вы очень много временных, энергетических и психологических ресурсов тратите на то, чтобы как можно больше людей увидели красоту математики. Где вы черпаете вдохновение?

— Однозначно в благодарных взглядах студентов и школьников. Бывает, когда закончил семинар, а студенты тебе аплодируют. Тогда ты понимаешь, что все не зря. Мне очень нравится, что на занятиях удается создать атмосферу сотрудничества и научной доброжелательности. И это придает силы двигаться дальше.

