Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по апрель 2023 года московская компания выпустила на 66 процентов больше пачек чипсов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Производством продуктов питания в Москве занимается более 200 предприятий, на которых трудятся свыше 50 тысяч человек. Компании выпускают широкий спектр изделий — от колбас до конфет, а также постоянно расширяют представленную продуктовую линейку и увеличивают объемы производства. Так, столичное предприятие “Московский картофель” за первые четыре месяца текущего года выпустило на 4,8 миллиона пачек чипсов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост составил около 66 процентов», — рассказал Владислав Овчинский.

Таких результатов удалось достичь благодаря расширению рынка сбыта и продуктовой линейки. С начала года компания добавила в ассортимент девять новых вкусов, среди которых томатный кетчуп, дижонская горчица, белые грибы в сливочном соусе, маринованные огурцы, соленые грузди, морская соль и другие.

«Сегодня ассортимент бренда включает в себя 23 вкуса чипсов на плоской и рифленой базе. Продукция представлена во всех регионах России как в крупных торговых сетях, так и в частных торговых точках. Кроме того, изделия можно купить на маркетплейсах и в сервисах доставки. Также мы экспортируем продукцию в ряд стран, таких как Беларусь, Южная Осетия, Узбекистан, Армения, Молдавия и другие», — добавил руководитель управления по региональным и экспортным продажам компании Сергей Шапошников.

Предприятие выпускает снеки из специальных сортов чипсового картофеля с 1963 года. Для производства отбираются лучшие клубни, которые проходят несколько этапов обработки и очистки. Перед поставкой готовой продукции в магазины снеки проходят контроль качества.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому спектру мер системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI