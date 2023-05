В столице реализуют 30 проектов комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице 30 проектов комплексного развития территорий находится в активной стадии реализации. Инвесторы и городские операторы построят на месте 18 бывших промзон и девяти неэффективно используемых участков более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня инвесторы и городские операторы в девяти столичных округах реорганизуют участки бывших промзон и неэффективно используемые территории общей площадью свыше 406 гектаров. На месте старых складов и объектов незавершенного строительства появится более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости — современное жилье, в том числе по программе реновации, а также общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные объекты. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 779,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города оценивается более чем в 34 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Сегодня редевелопмент 13 площадок проводят инвесторы — правообладатели недвижимости на этих участках или определенные по результатам аукционов, еще 17 — городские операторы.

«В ходе реализации 30 проектов комплексного развития территорий планируется построить более 4,2 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, свыше 1,9 миллиона квадратных метров современных промышленных предприятий. Кроме того, будет возведено почти 2,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости: школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, офисные и торговые центры», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как добавила Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста, в рамках комплексного освоения бывших промзон будут созданы современные кластеры, где появятся высокотехнологичные производства и деловые центры, социальные объекты и общественные пространства.

«В некоторых проектах преобладает производственное направление. Например, на территории бывшей промзоны № 37а Южное Очаково планируется разместить общественно-производственные предприятия и общественно-деловые объекты площадью более 188 тысяч квадратных метров, в том числе логистический центр», — уточнила она.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

