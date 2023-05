В НГУ откроется аудитория имени В. В. Иванова – создателя кафедры высшей математики ФФ НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

По решению Ученого совета Новосибирского государственного университета, аудитории 425 главного корпуса НГУ (ул. Пирогова, 2) присвоено имя Владимира Вениаминовича Иванова (1952-2022) – создателя и первого заведующего кафедрой высшей математики Физического факультета, внесшего неоценимый вклад в совершенствование учебного процесса. Торжественное открытие именной аудитории состоится 2 июня в 14:00.

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики ФФ НГУ Виктор Александров рассказал о том, сколь тщательно, глубоко и профессионально готовилась Владимиром Вениаминовичем перестройка программ математических курсов на факультете, ставшая наиболее значительным из предложенных им усовершенствований учебного процесса.

— В 1988-1989 учебном году В. В. Иванов подготовил по каждому математическому курсу, читаемому на физическом факультете НГУ, полные перечни конкретных понятий, теорем и методов, которыми, на его взгляд, должны были овладеть студенты, чтобы успешно изучать физику. Получилось более 100 машинописных страниц. Они были размножены и заранее розданы ведущим преподавателям-физикам вместе с просьбой вычеркнуть всё, что можно не включать в программу и добавить то, что полезно для студентов.

Затем преподаватели-физики собирались много раз вечерами в Большой физической аудитории, обсуждая при каждой такой встрече одну из областей математики. В.В. Иванов стоял у доски, ему задавали вопросы — он отвечал, как на экзамене. Математические разделы, имеющие прямое отношение к физике, не вызывали особых дискуссий — всем всё было ясно. Вопросы чаще задавались по поводу чисто математических тем, и тогда Владимиру Вениаминовичу приходилось объяснять, что если опустить такую-то теорему, мы не сможем доказать другую, уже непосредственно применяющуюся в физических курсах.

Когда закончилось последнее заседание, обнаружилось, что ничего из списков, составленных В.В. Ивановым, не было вычеркнуто, и ничего не было к ним добавлено. И только после того, как обновленная программа всех математических курсов была полностью готова, 31 мая 1989 года, приказом ректора НГУ была создана кафедра высшей математики физического факультета, которую и возглавил В.В. Иванов.

Владимир Вениаминович Иванов (07.04.1952 – 13.02.2022) Кандидат физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики ФФ НГУ (1989-2006 гг.), специалист в области функционального анализа и теории динамических систем. В 1973 году, еще будучи студентом 4 курса, Владимир Вениаминович окончил с отличием Механико-математический факультет НГУ (так как его курсовую работу засчитали за диплом). В то же время в журнале «Доклады Академии наук» была опубликована его первая математическая статья. Она была отмечена дипломом и медалью Министерства «За лучшую научную студенческую работу».

В 1973 году В. В. Иванов начал преподавать в НГУ и поступил в аспирантуру Института математики СО АН СССР. За успехи в учебе был удостоен стипендии им. П. Л. Чебышёва. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию по функциональному анализу. Представленные в ней результаты были настолько значимыми, что один из официальных оппонентов предложил зачесть ее как докторскую, но Владимир Вениаминович отклонил это предложение. С 1975 по 2022 гг. В. В. Иванов работал в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН. Он получил глубокие и тонкие результаты, относящиеся к функциональному анализу, дифференциальным уравнениям, теории функций, эргодической теории, дифференциальной геометрии, нелинейной динамике. Трое его учеников защитили кандидатские диссертации, а один из них со временем защитил и докторскую. С 1981 по 2010 гг. В. В. Иванов дважды в неделю читал лекции по обязательному курсу «Математический анализ» на Физическом факультете НГУ. Ежегодно их слушали 180-200 первокурсников. Эти лекции стали легендой факультета. Они завораживали и воодушевляли студентов, вооружали их конкретными знаниями, необходимыми для усвоения курсов физики, приучали к строгим логическим рассуждениям; демонстрировали связи математики и физики. Согласно опросам студентов, много лет подряд Владимир Вениаминович был лучшим лектором факультета. В 1989 году В.В. Иванов возглавил только что созданную кафедру высшей математики ФФ. Он был её заведующим в течение 17 лет, до 2006 года. Иванов был убежден, что для студентов-физиков главная цель – физика, но ее изучение невозможно без обширных и глубоких математических знаний. С самого начала он кардинально реорганизовал все математические курсы на ФФ так, чтобы материал излагался в удобной форме, в должной общности и в нужное время, изучение математики развивало способности студентов-физиков к строгим рассуждениям, а уровень математического образования выпускников ФФ позволял им в дальнейшем уже самостоятельно изучать любые области математики, какие потребуются в их исследованиях. Кафедра высшей математики физического факультета и сейчас следует этим принципам. Таким образом, вклад В. В. Иванова в совершенствование учебного процесса на Физическом факультете НГУ уникален и неоценим.

