В июне предприниматели смогут приобрести на торгах 25 коммерческих помещений и зданий

Город выставил на торги 25 помещений и зданий в девяти столичных округах и Московской области. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В июне пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести 25 объектов коммерческой недвижимости площадью более 7,8 тысячи квадратных метров. В их числе три отдельно стоящих здания общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Все лоты свободного назначения, поэтому подойдут для реализации практически любой бизнес-идеи», — рассказал Максим Гаман.

На открытых аукционах на повышение цены будет реализовано 20 объектов площадью 7,1 тысячи квадратных метров, а пять лотов площадью почти 700 квадратных метров — посредством публичного предложения. Такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов.

«Наибольшее количество лотов, выставленных на продажу, находится на северо-востоке Москвы — это шесть помещений общей площадью 978,8 квадратного метра. В них проведены все необходимые коммуникации и отсутствуют обременения», — рассказал генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

На востоке столицы можно будет приобрести два здания. Первое расположено на Щелковском шоссе (дом 3, строение 15), оно занимает площадь 40,8 квадратного метра и может подойти под пункт проката самокатов и велосипедов. Второе, площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, находится на улице Красный Казанец (дом 1 б). Здесь можно будет разместить фитнес-центр. Также в ВАО продается два помещения в районе Измайлово. Первое, площадью 6,5 квадратного метра, — в Измайловском проезде (дом 10, корпус 1), второе — на 3-й Парковой улице (дом 39, корпус 1).

По три лота находится в САО и ЮАО, общей площадью почти 400 и свыше 1,7 тысячи квадратных метров соответственно.

Принять участие в торгах смогут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на торговой площадке, получить электронную подпись и подать заявку на участие.

Объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. О других лотах можно узнать на сайте центра в разделе «Коммерческая недвижимость» или на инвестиционном портале Москвы.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

