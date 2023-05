В городской клинической онкологической больнице № 1 открылось отделение радионуклидной терапии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В городской клинической онкологической больнице № 1 заработало отделение радионуклидной терапии. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Учреждение специализируется на лечении пациентов с опухолями головы, шеи и щитовидной железы.

«Москва продолжает работу по развитию онкологической помощи и внедрению современных методов лечения онкозаболеваний. Так, открылось отделение радионуклидной терапии в городской клинической онкологической больнице № 1. Радионуклидная терапия является одним из самых быстроразвивающихся и эффективных методов лечения. Она дополняет возможности хирургических вмешательств и лекарственной терапии, при этом имеет свои неоспоримые преимущества, поскольку воздействует исключительно на опухолевые клетки, не оказывая влияния на здоровые ткани и не вызывая побочных эффектов. Здесь смогут проходить лечение пациенты с опухолью щитовидной железы, метастатическим поражением костей», — отметила Анастасия Ракова.

Лечить пациентов с опухолями щитовидной железы будут с помощью препаратов с изотопом йода. В случае с больными с метастазами в костях, которые возникают при опухолях молочной и предстательной желез, будут использовать изотопы самария и стронция. Решение о направлении в отделение будет принимать онкологический консилиум центра амбулаторной онкологической помощи, в котором наблюдается пациент.

Кроме онкологических заболеваний, в новом отделении лечат тиреотоксический зоб — аутоиммунное заболевание, при котором избыточно вырабатываются гормоны щитовидной железой. В этом случае показания к радиойодтерапии определит врач-эндокринолог.

Три года назад в Москве начал действовать новый стандарт оказания онкологической помощи. За это время при ведущих многопрофильных стационарах было создано шесть онкологических центров. В структуру каждого учреждения вошли патоморфологические лаборатории, отделения онкохирургии и центры амбулаторной онкологической помощи. Объединение кадровых и технологических ресурсов на базе якорных центров позволило нарастить объем и качество оказания онкологической помощи. Постановка диагноза, лечение и диспансерное наблюдение теперь доступны пациентам в одном месте.

С 14 по 17 июня в Гостином Дворе пройдет Московский онкологический форум. В его деловую программу войдут десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества. Их участниками станут более 300 экспертов из 13 стран. В завершающий день площадки форума откроют для пациентов, онкологических больных и их близких.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI