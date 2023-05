Более 20 тысяч тонн ягод и фруктов проверили столичные ветсанэксперты с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве наступил долгожданный сезон клубники. Сейчас москвичи могут купить ягоды более чем в 100 городских торговых точках. Для обеспечения безопасности здоровья горожан каждая партия клубники проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. За это отвечают более 50 специалистов Государственной ветеринарной службы города.

«В сезон летних ягод и фруктов традиционно увеличивается объем работы ветеринарных экспертов. Они обеспечивают продовольственную безопасность москвичей. Для того чтобы проверить ягоды перед тем, как они попадут на прилавки фирменных торговых точек, эксперты используют передвижные лаборатории. Такие машины оснащены всем необходимым, чтобы провести проверку прямо на месте. Сейчас в Москве работает 18 таких мобильных лабораторий», — рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

В течение всего года эксперты проводят ветеринарно-санитарную экспертизу продукции растительного и животного происхождения на рынках и ярмарках Москвы. С начала этого года они успели проверить более 20 тысяч тонн ягод и фруктов.

По итогам экспертизы специалисты выдают заключение о том, что продукты безопасны и пригодны для употребления. Покупатель имеет право убедиться, что у продавца есть соответствующий документ.

Несколько секретов хорошей клубники

При покупке ягоды столичные ветсанэксперты рекомендуют обращать внимание на ее цвет и плотность. Идеальная клубника должна быть однородного ярко-красного цвета. А вот излишняя твердость или мягкость может быть признаком незрелости и наоборот.

«Что касается формы этой ягоды, то тут могут быть варианты. Она во многом зависит от сорта. Например, клубника “али-баба” имеет вытянутую форму, а “богота” — круглую», — добавили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

Также лучше выбирать клубнику с чашелистиком. Это зеленые листья, которые обрамляют ягоду. По мнению специалистов, их наличие доказывает, что клубнику собирали правильно. Кроме того, для клубники немаловажен запах. Если у ягоды нет насыщенного аромата, то, скорее всего, ее созревание ускорили при помощи удобрений.

Покупать клубнику можно только в тех торговых точках, где специалисты контролируют безопасность продукции.

