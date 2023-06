Telling Stories — 2023: в Вышке состоялся фестиваль факультета креативных индустрий

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Мир меняется, и то, что происходит, не до конца понятно. С одной стороны, креативность — врожденное качество человека. С другой стороны, по-настоящему креативных людей крайне мало. Пресловутый искусственный интеллект или то, что под ним понимается, — спорная и любопытная вещь. Подавляющее число студентов сами себе искусственный интеллект. То, что они делают, — компиляция знаний и больше ничего. Но ведь если взять импрессионистов, то после первых клодов моне все остальные тоже подражатели. Креативность первого класса — вещь уникальная, и методом перебора и складывания того, что происходит, ее не достичь» — такими словами открыл первую сессию Андрей Быстрицкий, декан факультета креативных индустрий (ФКИ) ВШЭ. В дискуссии на тему природы креативности и того, сможет ли ИИ когда-нибудь создать собственный оригинальный продукт, приняли участие футуролог, сооснователь венчурного фонда Orbita Capital Partners, представитель Singularity University Евгений Кузнецов, куратор бакалаврского профиля «Концепт-арт и метавселенные» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Илья Лепешкин, драматург, сценарист и журналист Валерий Печейкин, основатель и генеральный директор компании Sistemma Сергей Зубарев и управляющий директор, руководитель Управления по развитию креативных технологий Сбера Евгений Домников.

Атриум корпуса был отдан под выставочные проекты студентов различных подразделений ФКИ ВШЭ. Пространство поделили между собой харизматичные предметы коллекционного и ювелирного дизайна “Design Futures. Synesthesi” авторства выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ, работы «Лаборатории плаката», слоганы к которым придумал ИИ, и проекты лауреатов Всероссийского креативного конкурса «Реклам-Конструктор», организованного Школой коммуникаций НИУ ВШЭ. «Этот конкурс для учащихся 10–11-х классов и студентов реализуется студенческой дирекцией Школы коммуникаций ВШЭ, — рассказала Ольга Афанасьева, заместитель декана по работе с абитуриентами ФКИ ВШЭ, заместитель руководителя Школы коммуникаций. — Его уникальность в том, что здесь ребята пробуют силы в рекламе, предлагают идеи по решению актуальных социальных проблем и одновременно знакомятся с Вышкой. Авторы работ, вошедших в шорт-лист, вместе со студентами и преподавателями ВШЭ, известными арт-директорами и режиссерами рекламных проектов едут на три дня в учебный центр Высшей школы экономики “Вороново”. Там конкурсанты защищают свои проектные работы и, погружаясь в атмосферу креатива, утверждаются в своем будущем образовательном и профессиональном пути. Тема конкурса — тема Года России, и она каждый раз разная. В этом году она звучала как “Учитель, наставник, школа”. И конечно, когда мы объявляли эту тему, у нас были сомнения, смогут ли ребята, особенно школьники, с ней справиться в рамках номинаций конкурса “Рекламное видео”, “Ключевой рекламный образ”, “Стикерпак для Telegram”, “Мемы”. Но, как показала итоговая защита, ребята справились блестяще».

Анастасию Яковенко, студентку Школы дизайна, пригласили принять участие в фестивале Telling Stories после того, как ее работы были представлены на “Design Futures. Synesthesi”, состоявшейся в ШД НИУ ВШЭ. «Идея сделать сумку-конструктор — ГЭБ means БЭГ — появилась в тот момент, когда я не смогла найти сумку для себя в интернете. Тогда я решила сделать сумку, которую можно собрать под себя. Внутренняя фетровая часть, ручка, картхолдер, аксессуары — все это можно подобрать или заменить, когда надоест». Визуальные искусства

Руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов провел открытое интервью с фешен-фотографом Яном Югаем, который пришел в фотографию из живописи и, по его признанию, до сих пор не определился, кто он — художник или фотограф. Ян рассказал о самых значимых для него проектах, тенденциях в визуальных практиках, технологических решениях и возможностях, которые появились с уходом глянцевых журналов. «Фестиваль Telling Stories был задуман как разговор на тему тех тенденций в сфере искусства, дизайна, медиа, которые определяют развитие креативных сфер, — говорит Анзор Канкулов. — Поэтому будущее — это стратегическая тема фестиваля, он всегда так или иначе об этом». В этот раз в программе было много событий, посвященных искусственному интеллекту и вообще технологическим тенденциям, которые влияют на креативные сферы, отметил он. «Конечно, для меня главное событие — это показ студентов направления “Мода”. В этом году наш показ называется The Ark Show — для меня это о том, что все мы в одной лодке, и хорошо бы она оказалась ковчегом», — добавил Анзор Канкулов. Гости фестиваля увидели и перформанс “ЯМиф”, подготовленный кураторами и студентами направления «Ивент-дизайн. Театр. Перформанс» Школы дизайна при поддержке национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters и медиагруппы «Красный квадрат». Завершился первый день фешен-показом The Ark Show — грандиозной совместной работой студентов третьего курса Школы дизайна, над которой полтора месяца работали порядка ста человек.

«У нас в Школе дизайна учится много невероятно талантливых людей со всей страны, которые поняли, что их призвание — мода. У них очень много творческой энергии, мы помогаем им развивать и воплощать их идеи масштабно, — подчеркнула Екатерина Павелко, руководитель бакалаврской программы «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ. — Для нас работа с показом — очень важная учебная история (современный дизайнер должен уметь предельно четко и эффектно донести свою идею), но не только». Показ этого года — совместный проект студентов третьего курса Школы дизайна под общей темой «Ковчег», рассказала Екатерина Павелко. «Ребята работали над ним несколько месяцев. Они очень глубоко восприняли тему, придумали слоган “We’re all in the same boat”, сделали свои коллекции на эту тему, собрали образы общей коллекции (в ней представлены порядка 60 луков студентов-третьекурсников), придумывали идею шоу, проводили кастинг и т.д. Мне кажется, все получилось очень здорово», — заключила она. Личный бренд в современном мире

В Большом зале Центра культур ВШЭ шла своя программа. Второй день фестиваля начался с двойного интервью «Личный бренд: взгляд пиарщика vs маркетолога», в котором приняли участие директор Центра бренд-медиа, старший директор по коммуникациям Андрей Лавров и основатель агентства Influence You Екатерина Минкевич. Вместе с модератором интервью, директором по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ Анной Подпрятовой, спикеры разбирались в том, что такое личный бренд, из чего он состоит, как его строить, перестраивать и, главное, кому и зачем это нужно. «С точки зрения термина “личный бренд” мелькают самые разные понятия, среди которых “репутация”, “имидж”, “идентичность”, “ценность”. Так вот, с точки зрения понимания термина давайте договоримся о том, что же такое личный бренд. На мой взгляд, это совокупность эмоциональных впечатлений о вас среди вашей целевой аудитории, которая выражается в каком-то действии. Условно это ответ на вопрос, почему вас выбирают», — предложила свою трактовку популярного явления Анна Подпрятова. В ходе дискуссии спикеры рассказали о своем опыте, поделились кейсами и в том числе обсудили возможность личного ребрендинга. «Между тем, как ты понял, что с твоим личным брендом что-то пошло не так, и ребрендингом нужна хорошая пауза. Люди очень боятся тишины. Я знаю большое количество примеров в политике, в бизнесе, когда люди с этим тянут, потому что боятся пропасть из поля, — поделился своими наблюдениями Андрей Лавров. — Но если ты видишь, что твой логотип не работает, и собираешься запустить другой логотип, тебе точно не нужно расклеивать везде старый. Искусство вовремя помолчать и вовремя уйти из эфира — важнейшее из искусств при построении личного бренда, как бы парадоксально это ни звучало. И это залог успешного ребрендинга». Будущее музыки и человечества

В атриуме корпуса на Покровке музыканты, продюсеры и звукорежиссеры рассуждали о будущем музыки, а писатели, футурологи и философы — о будущем человечества, которое постепенно переселяется в метавселенные. Учащиеся Института кино Вышки подготовили перформанс-размышление «Форма. 90.180.360». Речь здесь идет о том, как сочетаются жесткая геометрически выверенная форма окружающего пространства и живое пластичное тело человека. В Центре культур была организована площадка «Telling Stories.Карьера». Студенты смогли напрямую пообщаться с HR-специалистами ведущих компаний-работодателей — МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, телерадиокомпании «МИР», группы компаний ГПМ КИТ, social&digital-агентства JAMI, мультимедийной онлайн-платформы KION, платформы HH.ru, — а также пройти собеседования и обсудить свои резюме. Телекомпания «МИР», которая выступила информационным спонсором фестиваля, даже развернула мобильную телестудию, где каждый желающий смог попробовать себя в роли телеведущего. Гости площадки получили уникальный опыт работы в кадре и, самое главное, контакты для будущей практики и работы. В формате металекций перед гостями Telling Stories выступили архитекторы, драматурги, режиссеры, сценаристы и другие эксперты сферы креативных индустрий, где давно и активно сотрудничают с ИИ. В Малом зале Центра культур говорили о предстоящей революции в цифровой рекламе, звуковых пространствах брендов, создании брендов будущего и виртуальных миров. Завершился фестиваль показом анимационных фильмов, снятых студентами Школы дизайна, и лекцией искусствоведа Александры Даниловой о граффити как феномене Big Data.

