30.05.2023 Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wydarzeń w Północnym Kosowie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wydarzeń w Północnym Kosowie30.05.2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża poważne zaniepokojenie wzrostem napięć w Północnym Kosowie i zdecydowanie potępia niesprowokowane ataki na siły NATO biorące udział w operacji KFOR, w wyniku których rannych zostało kilkudziesię ciu żołnierzy Sojuszu

Celem sił międzynarodowych obecnych w Kosowie jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu. Wyrażamy solidarność z żołnierzami KFOR poszkodowanymi w wyniku realizacji swoich zadań.

Apelujemy do wszystkich stron o powstrzymanie się od jednostronnych działań, których efektem może być dalsza eskalacja sytuacji. Wzywamy do zatrzymania przemocy, uspokojenia sytuacji i powrotu do prowadzonego pod auspicjami Unii Europejskiej dialogu, a także implementacji porozumienia w sprawie normalizacji relacji pomiędzy Serbią a Kosowem.

