30.05.2023 IV Polsko-Litewska Rada Ministrów Obrony. Polska i Litwa wzmacniają współpracę obronną

30 maja br. Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej i Arvydas Anušauskas, minister obrony Litwy spotkali się w Warszawie w ramach IV Polsko-Litewskiej Rady Ministrów Obrony.

„Jednym z tematów naszych rozmów była także współpraca w domenie cyber, przede wszystkim w kontekście przeciwdziałania atakom. (…) Rozmawialiśmy o współpracy wojsk specjalnych. Rozmawialiśmy też o wsparciu, jakiego oba państwa udzielają Ukrainie. Zdajemy sobie doskonale sprawę z zagrożeń. Jesteśmy jednomyślni jeśli chodzi o przeciwstawianie się próbom odbudowy imperium rosyjskiego przez Putina”

– zaznaczył szef polskiego MON.

Podczas spotkania ministrowie omówili dotychczasową współpracę wojskową pomiędzy oboma państwami i określą jej kierunki rozwoju. Ponadto szefowie MON dyskutowali na temat obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście trwającej wojny na Ukrainie oraz omówili przygotowania do lipcowego Szczytu NATO w Wilnie.

„To bardzo symboliczne, że przygotowania o szczytu NATO w Wilnie zgromadziły nas tutaj, w Warszawie. Zarówno Polska, jak i Litwa postrzegają Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa zachodu i wartości demokratycznych, dla stabilności systemu międzynarodowego opartego na wzajemnym zaufaniu. Ponieważ Moskwa i Mińsk wymachują bronią, w tym nuklearną rozumiemy, że nie można iść na ustępstwa wobec reżimu Kremla. Zgadzamy się, że musimy pracować zarówno w formacie dwustronnym, jak również wspólnie wykorzystując możliwości NATO i Unii Europejskiej (…) Zgadzamy się na intensyfikację wspólnych ćwiczeń wojskowych. (…) Współpracujemy w zakresie zakupów uzbrojenia. Zakupujemy systemy obrony przeciwlotniczej Grom, za ponad 20 mln euro”

– zaznaczył po spotkaniu minister obrony Litwy.

Szef litewskiego resortu obrony podkreślił rolę Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i wyraził uznanie dla procesu wzmacniania sił zbrojnych.

„Zdecydowana odpowiedź zaczyna się na linii frontu w Ukrainie. Jednoczymy się z tym walczącym narodem. NATO nadal powinno wzmacniać swoją wysuniętą obronę. Długofalowe odstraszanie Rosji i odpowiedź na agresję wymagają zwiększenia zdolności bojowych na wschodniej flance NATO. Wzmocnienie sił zbrojnych przez Polskę jest wzorem do naśladowania przez inne państwa sojusznicze. Na szczycie w Wilnie dążymy do praktycznych rozwiązań w zakresie wzmacniania obrony wschodniej części NATO”

– mówił minister Arvydas Anušauskas.

Po rozmowach plenarnych ministrowie obrony Polski i Litwy podpisali wspólne stanowisko dotyczące rozwoju dalszej współpracy wojskowej na rzecz bezpieczeństwa.

Wicepremier M. Błaszczak poinformował, że Litwa zdecydowała o zakupie polskich systemów przeciwlotniczych Grom.

„Dziś rozmawialiśmy między innymi na temat wspólnych zakupów uzbrojenia. Bardzo się cieszę i dziękuję za decyzję litewską w sprawie zakupu Gromów, które trafią na wyposażenie Litewskich Sił Zbrojnych. To już kolejna tego rodzaju transakcja, co bardzo dobrze świadczy o naszych relacjach”

– mówił minister.

