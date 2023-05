11 спортивных объектов построят в Москве по проектам комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В девяти столичных районах ведется реализация проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить 11 спортивных комплексов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Почти каждый третий проект комплексного развития территорий учитывает создание инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом. На месте неиспользуемых территорий, недостроенных объектов и старых складов инвесторы и городские операторы возведут 11 спорткомплексов общей площадью около 72 тысяч квадратных метров. Это позволит создать примерно 3,5 тысячи рабочих мест», — рассказал он.

Речь идет о Южном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах.

«Пять объектов общей площадью 31,4 тысячи квадратных метров планируется построить на севере столицы. Три из них появятся на месте бывшей промзоны Автомоторная в Головинском районе: скалолазный центр, комплекс для игровых видов спорта и ФОК с бассейном. Еще по одному — в Коптеве и Западном Дегунине. На северо-востоке, в Бабушкинском и Ярославском районах, возведут два спорткомплекса площадью почти 13,8 тысячи квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Еще четыре объекта общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров планируется построить на западе, юге, юго-западе и юго-востоке города в районах Солнцево, Нагорный, Обручевский и Рязанский.

Количество активных проектов комплексного развития в столице достигло 30. Инвесторы и городские операторы реорганизуют участки бывших промзон и неэффективно используемых территорий в 27 столичных районах.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Сергей Собянин: С начала года в Москве построили семь спортивных объектов

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI