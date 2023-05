ФКН, «Самолет», магистратура: как в Вышке будут готовить дата-аналитиков для сферы девелопмента

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 июня в 18:00 в онлайн-формате состоится день открытых дверей магистерской программы НИУ ВШЭ «Анализ данных в девелопменте», набор на которую впервые будет проведен в этом году. Программа реализуется факультетом компьютерных наук совместно с индустриальным партнером — одной из крупнейших российских девелоперских компаний «Самолет», которая профинансирует обучение 30 лучших студентов. Об особенностях программы рассказала ее академический руководитель Мария Горденко.

— Мария Константиновна, в чем заключается актуальность новой магистерской программы? Почему она появилась именно сейчас? — Хорошо известно, что информационные технологии проникают во все отрасли и сферы нашей жизни. Не стал исключением и девелопмент, где есть множество задач, в том числе ценообразование, тендерные закупки, контроль за ходом строительства, подбор планировок и т.д., при решении которых уже невозможно обойтись без анализа данных. С учетом внимания крупных застройщиков и государства к вопросу производительности цифровизация в сфере девелопмента будет развиваться опережающими темпами, и спрос на специалистов в области анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта станет еще выше. Конечно, девелоперские компании берут на работу IT-специалистов. Девелопмент — это сложная и объемная область со своей предметной и терминологической спецификой, где неподготовленному IT-специалисту требуется время, чтобы адаптироваться. Новая магистерская программа эту проблему решает: наши выпускники смогут не только писать код, разбираться в анализе данных и машинном обучении, но и будут понимать, что такое девелопмент, как функционирует эта отрасль и какие цифровые решения для нее оптимальны. — Как возникла идея программы? Кто был ее инициатором? — Инициатива принадлежит компании «Самолет», которая обратилась в Высшую школу экономики с предложением создать совместную магистерскую программу. Идейным вдохновителем программы является Екатерина Линкевич — директор по данным, то есть человек, отвечающий в компании за аналитику. «Самолет» — одна из немногих инновационных компаний в сфере девелопмента, ориентированная на исследования и внедрение их результатов. В свою очередь, факультет компьютерных наук — один из ведущих IT-факультетов в России и в мире. У нас уже есть успешный опыт реализации магистерской программы совместно с индустриальным партнером — Сбербанком. Программа «Финансовые технологии и анализ данных» была открыта еще в 2017 году и оказалась не просто жизнеспособной, но и очень востребованной. — Чем отличается магистерская программа, реализуемая совместно с индустриальным партнером, от обычной? Какие преимущества даст студентам сотрудничество с ГК «Самолет»? — Отличие от обычной магистерской программы — в том, что в разработке учебного плана и в его реализации участвуют не только преподаватели и сотрудники факультета, но и представители индустриального партнера. Они будут проводить мастер-классы, предлагать темы курсовых и выпускных квалификационных работ, предоставлять студентам для учебных целей кейсы, основанные на реальных обезличенных данных. Кроме того, студенты смогут проходить в компании производственную практику. Те из них, кто захочет попасть в «Самолет» на стажировку или на работу, будут к этому подготовлены лучше, чем остальные кандидаты. — Расскажите в общих чертах о содержании программы. — Обучение можно разделить на два блока: один связан с IT, другой со сферой девелопмента. Первый блок включает в себя дисциплины, которые актуализируют и структурируют знания и опыт в области Data Science. Второй блок — это погружение в основы девелопмента: введение в городское планирование, управление поставками, девелоперский цикл и строительство, экономика города, особенности принятия решений в девелопменте и др. Мы уже сформировали профессорско-преподавательский состав, выбрав лучших из лучших. Это и коллеги с ФКН, в том числе неоднократно получавшие статус лучшего преподавателя, и представители компании «Самолет». — Вы сами будете преподавать? — Да, планирую вести семинар наставника. На этом семинаре студенты будут представлять результаты своих исследований, знакомиться с передовыми разработками отрасли, практиковаться с действующими аналитиками компании «Самолет», формировать свою образовательную и карьерную траекторию.

— Расскажите немного о своем опыте работы. — Я выпускница факультета компьютерных наук — окончила бакалавриат и магистратуру по программной инженерии. Преподаю в Вышке с 2017 года и за это время поучаствовала в самых разных проектах. Была академическим руководителем курсов повышения квалификации для учителей информатики, проводила летние школы для детей. У меня есть и опыт коммерческой разработки — работала инженером-программистом в банковской сфере. Кроме того, я получила второе образование в области юриспруденции. Это помогает лучше понимать различные аспекты управления и нормативно-правового регулирования в сфере образования, что, конечно, важно для академического руководителя. — Планируете ли вы приглашать для преподавания представителей других подразделений Вышки — например, в области менеджмента или городского развития? — Тематика, связанная с управлением IT-проектами, представлена на нашем факультете, но мы хотели бы усилить нашу команду специалистами в области экономики города, управления городским планированием. Сейчас этот вопрос прорабатывается. — Приведите примеры, когда представители компании «Самолет» предлагали конкретные идеи в части содержания образования и вы как академический руководитель с ними соглашались. — Например, коллеги попросили добавить темы, связанные с генеративными моделями, с анализом текстов, потому что в их сфере это актуально. В стройке, как и в других областях, есть множество применений NLP-моделей: аналитика звонков клиентов и текстовых сообщений, создание чат-ботов и вопросно-ответных систем для сотрудников массовых специальностей, мэтчинг справочников и анализ документов. По итогам этого обсуждения появился курс по выбору, связанный с обработкой текстовых данных, — мы его включили в программу второго года обучения. Есть и другие примеры, когда представители разных подразделений компании сообщают нам, какие темы для них актуальны, — например, чтобы студенты умели строить различные модели эластичности и модели ценообразования, и мы, конечно же, эти пожелания учитываем. — Насколько интенсивным будет обучение? Удастся ли студентам совмещать учебу с работой? — Мы понимаем, что IT-специалисты с базовым бакалаврским образованием, скорее всего, уже работают, и не рассчитываем, что они захотят сконцентрироваться только на учебе. При разработке программы старались это учитывать — например, чтобы в одном модуле было не более пяти дисциплин, чтобы часть занятий проводилась по субботам и в вечернее время.

— На какие должности и зарплаты смогут рассчитывать ваши выпускники? — Они смогут работать прежде всего в сфере девелопмента — аналитиками данных, разработчиками уровня middle и выше. Поскольку они получат универсальные компетенции, в том числе в области управления проектами, процессами, ресурсами, персоналом, то наверняка кто-то из них сразу сможет занять руководящие должности. Что касается уровня зарплат, то он сильно различается в зависимости от региона, отрасли, компании, языка программирования и других факторов. Судя по разным отчетам, порядок зарплат выпускника магистратуры в сфере IT — от 150 до 350 тыс. рублей, и это не предел, а конкретная сумма зависит от его компетенций, способностей, результатов собеседований, специализации, должности. — 30 из 35 мест на программе оплачиваются компанией «Самолет». Какие обязательства это накладывает на студентов и выпускников? — Наша программа — полностью коммерческая, однако «Самолет» готов поддержать талантливых абитуриентов: обучение 30 человек, которые продемонстрируют наилучшие результаты на вступительных испытаниях, будет полностью профинансировано компанией. Это не грант и не целевое обучение, то есть никаких договорных обязательств на человека это не накладывает. Скажем, на практику можно пойти не в компанию «Самолет», а в любую другую, если эта практика будет соответствовать требованиям магистерской программы. Для поступления на программу, в том числе для получения права на обучение за счет индустриального партнера, нужно представить портфолио и пройти собеседование, которое будут проводить представители как ФКН, так и компании «Самолет». — Могли бы дать рекомендации абитуриентам, как вести себя на собеседовании? — Я полагаю, что человек должен в первую очередь проявить себя как начинающий специалист, продемонстрировать свои знания, мотивацию, стремление к обучению и развитию, а также умение быстро осваивать большие объемы информации, в том числе самостоятельно. IT — это особая сфера: то, что актуально сегодня, завтра может восприниматься как прошлый век. — Есть ли пожелания к базовому образованию абитуриентов? — Поступать на программу мы рекомендуем прежде всего выпускникам математических, технических и девелоперских факультетов, обладающим навыками программирования, а также знаниями в области математического анализа и статистики, теории вероятностей, линейной алгебры, алгоритмов и структур данных. Мы готовы принимать выпускников и Вышки, и других вузов, где есть сильные математические, технические, IT-школы. — 1 июня состоится день открытых дверей вашей магистерской программы. Что нового смогут узнать потенциальные абитуриенты? — На дне открытых дверей мы расскажем о программе, о том, что будут уметь наши выпускники, ответим на вопросы. В вебинаре будут участвовать представители компании «Самолет». Приглашаем всех, кто обладает бэкграундом в сфере IT или девелопмента, рассматривает возможность обучения на этой программе и дальнейшей работы в девелопменте.

