ФКН, «Самолет», магистратура: как в Вышке будут готовить дата-аналитиков для сферы девелопмента

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

1 июня в 18:00 в онлайн-формате состоится день открытых дверей магистерской программы НИУ ВШЭ «Анализ данных в девелопменте» , набор на которую впервые будет проведен в этом году. Программа реализуется факультетом компьютерных наук совместно с индустриальным партнером — одной из крупнейших российских девелоперских компаний «Самолет», которая профинансирует обучение 30 лучших студентов. Об особенностях программы рассказала ее академический руководитель Мария Горденко.

— Мария Константиновна, в чем заключается актуальность новой магистерской программы? Почему она появилась именно сейчас?

— Хорошо известно, что информационные технологии проникают во все отрасли и сферы нашей жизни. Не стал исключением и девелопмент, где есть множество задач, в том числе ценообразование, тендерные закупки, контроль за ходом строительства, подбор планировок и т.д., при решении которых уже невозможно обойтись без анализа данных.

С учетом внимания крупных застройщиков и государства к вопросу производительности цифровизация в сфере девелопмента будет развиваться опережающими темпами, и спрос на специалистов в области анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта станет еще выше.

Конечно, девелоперские компании берут на работу IT-специалистов. Девелопмент — это сложная и объемная область со своей предметной и терминологической спецификой, где неподготовленному IT-специалисту требуется время, чтобы адаптироваться. Новая магистерская программа эту проблему решает: наши выпускники смогут не только писать код, разбираться в анализе данных и машинном обучении, но и будут понимать, что такое девелопмент, как функционирует эта отрасль и какие цифровые решения для нее оптимальны.

— Как возникла идея программы? Кто был ее инициатором?

— Инициатива принадлежит компании «Самолет», которая обратилась в Высшую школу экономики с предложением создать совместную магистерскую программу. Идейным вдохновителем программы является Екатерина Линкевич — директор по данным, то есть человек, отвечающий в компании за аналитику.

«Самолет» — одна из немногих инновационных компаний в сфере девелопмента, ориентированная на исследования и внедрение их результатов. В свою очередь, факультет компьютерных наук — один из ведущих IT-факультетов в России и в мире.

У нас уже есть успешный опыт реализации магистерской программы совместно с индустриальным партнером — Сбербанком. Программа «Финансовые технологии и анализ данных» была открыта еще в 2017 году и оказалась не просто жизнеспособной, но и очень востребованной.

— Чем отличается магистерская программа, реализуемая совместно с индустриальным партнером, от обычной? Какие преимущества даст студентам сотрудничество с ГК «Самолет»?

— Отличие от обычной магистерской программы — в том, что в разработке учебного плана и в его реализации участвуют не только преподаватели и сотрудники факультета, но и представители индустриального партнера. Они будут проводить мастер-классы, предлагать темы курсовых и выпускных квалификационных работ, предоставлять студентам для учебных целей кейсы, основанные на реальных обезличенных данных.

Кроме того, студенты смогут проходить в компании производственную практику. Те из них, кто захочет попасть в «Самолет» на стажировку или на работу, будут к этому подготовлены лучше, чем остальные кандидаты.

— Расскажите в общих чертах о содержании программы.

— Обучение можно разделить на два блока: один связан с IT, другой со сферой девелопмента.

Первый блок включает в себя дисциплины, которые актуализируют и структурируют знания и опыт в области Data Science. Второй блок — это погружение в основы девелопмента: введение в городское планирование, управление поставками, девелоперский цикл и строительство, экономика города, особенности принятия решений в девелопменте и др.

Мы уже сформировали профессорско-преподавательский состав, выбрав лучших из лучших. Это и коллеги с ФКН, в том числе неоднократно получавшие статус лучшего преподавателя, и представители компании «Самолет».

— Вы сами будете преподавать?

— Да, планирую вести семинар наставника. На этом семинаре студенты будут представлять результаты своих исследований, знакомиться с передовыми разработками отрасли, практиковаться с действующими аналитиками компании «Самолет», формировать свою образовательную и карьерную траекторию.