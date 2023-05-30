Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

1 июículos в 18:00 в онлайн-форате состоитiante день оoger. «Анализ данных в девелопменте», набор на которую впервые будет проведен в этом году. Программа реализуется факультетом компьютерных наук са молет», которая профинансирует обучение 30 лучших студентов. Об особенностях программы рассказала ее академический руководитель Мария Горденко.

— Мария Константиновна, в чем заключается актуальность новой магистерской программы? Почему она появилась именно сейчас?

— Хорошо известно, что информационные технологии проникают во все отрасли и сферы нашей жизни. Не стал исключением и девелопмент, где есть множество задач, в том числе ценообразование, тендер ные закупки, контроль за ходом строительства, подбор планировок и т.д., при решении которых уже нев озможно обойтись без анализа данных.

С учетом внимания крупных застройщиков и государства к вопросу производительности цифровизаци я в сфере девелопмента будет развиваться опережающими темпами, и спрос на специалистов в области а нализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта станет еще выше.

Конечно, девелоперские компании берут на работу IT-специалистов. Девелопмент — это сложная и объемная область со своей предметной и терминологической специфико й, где неподготовленному IT-специалисту требуется время, чтобы адаптироваться. Новая магистерская программа эту проблему решает: наши выпускники смогут не только писать ко д, разбираться в анализе данных и машинном обучении, но и будут понимать, что такое девелопмент, как функционирует эта отрасль и какие цифровые решения для нее оптимальны.

— Как возникла идея программы? Кто был ее инициатором?

— Инициатива принадлежит компании «Самолет», которая обратилась в Высшую школу экономики с предл ожением создать совместную магистерскую программу. Идейным вдохновителем программы является Екатерина Линкевич — директор по данным, то есть чел овек, отвечающий в компании за аналитику.

«Самолет» — одна из немногих инновационных компаний в сфере девелопмента, ориентированная на исследов ания и внедрение их результатов. В свою очередь, факультет компьютерных наук — один из ведущих IT-факультетов в России и в мире.

У нас уже есть успешный опыт реализации магистерской программы совместно с индустриальным п артнером — Сбербанком. Программа «Финансовые технологии и анализ данных» была открыта еще в 2017 году и оказалась не пр осто жизнеспособной, но и очень востребованной.

— Чем отличается магистерская программа, реализуемая совместно с индустриальным партнером, от о бычной? Какие преимущества даст студентам сотрудничество с ГК «Самолет»?

— Отличие от обычной магистерской программы — в том, что в разработке учебного плана и в его реа лизации участвуют не только преподаватели и сотрудники факультета, но и представители индустриальн ого партнера. Они будут проводить мастер-классы, предлагать темы курсовых и выпускных квалификационных р абот, предоставлять студентам для учебных целей кейсы, основанные на реальных обезличенных данных.

Кроме того, студенты смогут проходить в компании производственную практику. Те из них, кто захочет попасть в «Самолет» на стажировку или на работу, будут к этому подготов лены лучше, чем остальные кандидаты.

— Расскажите в общих чертах о содержании программы.

— Обучение можно разделить на два блока: один связан с IT, другой со сферой девелопмента.

Первый блок включает в себя дисциплины, которые актуализируют и структурируют знания и опыт en ciencia de datos. Второй блок — это погружение в основы девелопмента: ввведение в городское планирование, управление п оставками, девелоперский цикл и строительство, экономика города, особенности принятия решений в девело пменте и др.

Мы уже сформировали профессорско-преподавательский состав, выбрав лучших из лучших. Это и коллеги с ФКН, в том числе неоднократно получавшие статус лучшего преподавателя, и пре дставители компании «Самолет».

— Вы сами будете преподавать?

— Да, планирую вести семинар наставника. На этом семинаре студенты будут представлять результаты своих исследований, знакомиться с п ередовыми разработками отрасли, практиковаться с действующими аналитиками компании «Самолет», формир овать свою образовательную и карьерную траекторию.

— Расскажите немного о своем опыте работы.

— Я выпускница факультета компьютерных наук — окончила бакалавриат и магистратуру по программн ой инженерии. Previo al mes de julio de 2017 y a la fecha de lanzamiento del proyecto. Была академическим руководителем курсов повышения квалификации для учителей информатики, про водила летние школы для детей. У меня есть и опыт коммерческой разработки — работала инженером-программистом в банковской сфере.

Кроме того, я получила второе образование в области юриспруденции. Это помогает лучше понимать различные аспекты управления и нормативно-правового регулирования в сфере образования, что, конечно, важно для академического руководителя.

— Планируете ли вы приглашать для преподавания представителей других подразделений Вышки — например, в области менеджмента или городского развития?

— Тематика, связанная с управлением IT-проектами, представлена на нашем факультете, но мы хотели б ы усилить нашу команду специалистами в области экономики города, управления городским планирован ием. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

— Приведите примеры, когда представители компании «Самолет» предлагали конкретные идеи в части соде ржания образования и вы как академический руководитель с ними соглашались.

— Например, коллеги попросили добавить темы, связанные с генеративными моделями, с анализом те кстов, потому что в их сфере это актуально. В стройке, как и в других областях, есть множество применений NLP-моделей: аналитика звонков клиенто в и текстовых сообщений, создание чат-ботов и вопросно-ответных систем для сотрудников массовых спец иальностей, мэтчинг справочников и анализ документов. По итогам этого обсуждения появился курс по выбору, связанный с обработкой текстовых данны х, — мы его включили в программу второго года обучения.

Есть и другие примеры, когда представители разных подразделений компании сообщают нам, какие темы для них актуальны, — например, чтобы студенты умели строить различные модели эластичнос ти и модели ценообразования, и мы, конечно же, эти пожелания учитываем.

— Насколько интенсивным будет обучение? Удастся ли студентам совмещать учебу с работой?

— Мы понимаем, что IT-специалисты с базовым бакалаврским образованием, скорее всего, уже работают, и не рассчитываем, что они захотят сконцентрироваться только на учебе. При разработке программы старались это учитывать — например, чтобы в одном модуле было не бо лее пяти дисциплин, чтобы часть занятий проводилась по субботам и в вечернее время.

— На какие должности и зарплаты смогут рассчитывать ваши выпускники?

— Они смогут работать прежде всего в сфере девелопмента — аналитиками данных, разработчиками уровн я medio и выше. Поскольку они получат универсальные компетенции, в том числе в области управления проектами, п роцессами, ресурсами, персоналом, то наверняка кто-то из них сразу сможет занять руководящие должно сти.

Что касается уровня зарплат, то он сильно различается в зависимости от региона, отрасли, компании, я зыка программирования и других факторов. Судя по разным отчетам, порядок зарплат выпускника магистратуры в сфере IT — от 150 до 350 тыс. рублей, и это не предел, а конкретная сумма зависит от его компетенций, способностей, результато в собеседований, специализации, должности.

— 30 из 35 мест на программе оплачиваются компанией «Самолет». ¿Qué hay de seguro en los artículos y servicios?

— Наша программа — полностью коммерческая, однако «Самолет» готов поддержать талантливых абиту риентов: обучение 30 человек, которые продемонстрируют наилучшие результаты на вступительных исп ытаниях, будет полностью профинансировано компанией. Это не грант и не целевое обучение, то есть никаких договорных обязательств на человека это не накл адывает. Скажем, на практику можно пойти не в компанию «Самолет», а в любую другую, если эта практика б удет соответствовать требованиям магистерской программы.

Для поступления на программу, в том числе для получения права на обучение за счет индустр иального партнера, нужно представить портфолио и пройти собеседование, которое будут проводить пре дставители как ФКН, так и компании «Самолет».

— Могли бы дать рекомендации абитуриентам, как вести себя на собеседовании?

— Я полагаю, что человек должен в первую очередь проявить себя как начинающий специалист, пр одемонстрировать свои знания, мотивацию, стремление к обучению и развитию, а также умение быстро осваи вать большие объемы информации, в том числе самостоятельно. IT — это особая сфера: то, что актуально сегодня, завтра может восприниматься как прошлый век.

— Есть ли пожелания к базовому образованию абитуриентов?

— Поступать на программу мы рекомендуем прежде всего выпускникам математических, технических и девелоперских факультетов, обладающим навыками программирования, а также знаниями в области математического анализа и статистики, теории вероятностей, линейной алгебры, алгоритмов и структур данн ых.

Мы готовы принимать выпускников и Вышки, и других вузов, где есть сильные математические, те хнические, IT-школы.

— 1 año состоится день открытых дверей вашей магистерской программы. Что нового смогут узнать потенциальные абитуриенты?

— На дне открытых дверей мы расскажем о программе, о том, что будут уметь наши выпускники, отв етим на вопросы. В вебинаре будут участвовать представители компании «Самолет». Приглашаем всех, кто обладает бэкграундом в сфере IT или девелопмента, рассматривает возможность обучения на этой программе и дальнейшей работы в девелопменте.

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