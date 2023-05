Фиджитал-спорт: игры будущего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 мая в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошли мероприятия, посвящённые развитию фиджитал-спорта. Программа получилась насыщенная: подписание договоров о сотрудничестве с региональными федерациями, проведение секции на Всероссийской научной конференции и финал внутривузовских студенческих соревнований.

Комплекс мероприятий по развитию фиджитал-спорта в Политехе прошёл в рамках I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Студенческий спорт в современном мире» Института физической культуры спорта и туризма СПбПУ.

После круглого стола, посвященного развитию студенческого спорта в регионе, и пленарного заседания состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве с Ленинградским областным отделением Федерации компьютерного спорта России и Федерацией фиджитал-спорта (функционально-цифрового спорта) Санкт-Петербурга. Основные направления взаимодействия — проведение совместных соревнований по фиджитал-спорту, запуск курса повышения квалификации «Стриминг спортивных событий в фиджитал-спорте» и методическое совершенствование процесса по дисциплине «Элективная физическая культура и спорт (фиджитал-спорт)».

Руководители федераций приняли активное участие в обсуждении научных докладов, которые прозвучали на секции, посвящённой компьютерному и фиджитал-спорту, а также цифровым моделям обеспечения физического воспитания в системе высшего образования. По итогам конференции в сборник вошли более 30 работ по указанным темам, авторами стали представители 13 российских вузов.

Участники фиджитал-направления также рассмотрели проблемы и перспективы игр (вызовов) на международном турнире «Игры будущего» в 2024 году.

Во время экскурсии по фиджитал-центру СПбПУ «Берлога», который готовят к официальному открытию, руководитель проекта Сергей Сидоров рассказал о разработке концепции и предстоящей деятельности: В центре будут созданы условия для запуска учебных занятий по дисциплине “Элективная физическая культура и спорт (фиджитал-спорт)”, сочетающей физическую активность и увлечение видеоиграми. Спортсмены, представители классических направлений, будут параллельно заниматься интерактивным вариантом вида спорта, чтобы подготовиться к отборочным турнирам на “Игры будущего”. Например, хоккей совмещается со спортивным симулятором NHL. Ещё оборудуем студию киберспортивных трансляций, где будут передавать проводимые мероприятия и готовить кадры для этой сферы .

Финал студенческих соревнований по фиджитал-спорту СПбПУ «ПолиКап» прошли в спортивно-оздоровительном комплексе ИМОП. Для участников и болельщиков организовали зоны для свободной игры на PS5, автосимуляторе и игровом нейроинтерфейсе. За победу боролись семь команд, всего 40 человек. Места распределились следующим образом. В номинации «Фиджитал-баскетбол (NBA + баскетбол 3×3)» 1 место завоевали «Черные Медведи», капитан Олег Хохлов (ИСИ), второй стала команда «Rise up», капитан Антон Хорошилов (ИКНТ), 3 место у «Lay Up», капитан Данила Пыренков (ИСИ). В номинации «Фиджитал-футбол (FIFA + мини-футбол 5×5)» победила команда «Кройф», капитан Даниил Гафаров (ИСИ), 2 место занял «Mockingbird F.C.», капитан Даниил Соболевский (ИПМЭиТ), третьими стали ребята из «FC „Sueta“», капитан Евгений Бреденко (ИПМЭиТ).

Комплекс мероприятий проведён командой проекта «Фиджитал-центр СПбПУ „Берлога“» Института физической культуры спорта и туризма программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

