Столичная компания приступает к выпуску браслетов для дистанционного контроля здоровья

Московский производитель приступит к серийному выпуску умных браслетов, которые будут применяться в рамках единой платформы дистанционного контроля здоровья «Цифровой аватар». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Последние два года компания “Праймсофт” активно развивает направление гражданской телемедицины. Ранее там разработали платформу “Цифровой аватар”, которая предназначена для анализа состояния здоровья сотрудников. Теперь производитель принял решение запустить серийное производство браслетов, фиксирующих основные физиологические параметры человека: ЭКГ, пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуру, давление и другие. Устройства будут работать в рамках единой платформы, направляя в систему полученные данные. Ежемесячно планируется изготавливать до двух тысяч изделий, первые поставки намечены на третий квартал 2023 года», — отметил Владислав Овчинский.

Благодаря этим браслетам предприятия и городские службы смогут следить за состоянием своих сотрудников — полученные данные с помощью современных диагностических программ и систем мониторинга будут анализировать медицинские работники, трудоустроенные в штате разработчика или в компании-заказчика. Сегодня на этапе тестирования находится уже 50 браслетов. Ранее сбор данных происходил при помощи измерительных приборов других производителей.

«Выпуск собственных устройств — важный шаг в создании собственной цифровой экосистемы. Платформа “Цифровой аватар”, на базе которой будут функционировать браслеты, проверена и внесена в федеральный реестр отечественного программного обеспечения. В ее состав внедрена технология искусственного интеллекта, которая позволяет точно анализировать поступающие данные и помогать медицинским работникам принимать кадровые решения. Сегодня платформа применяется в ряде организаций как единая интеграционная система по сбору информации о прохождении дистанционных медосмотров», — рассказал генеральный директор компании Александр Заверзаев.

Компания занимается разработкой программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта, автоматизацией бизнес-процессов и цифровыми технологиями в области телемедицины. В списке основных продуктов — модульная платформа для дистанционного мониторинга здоровья сотрудника «Цифровой аватар», набор обученных интеллектуальных сервисов и моделей «Облачный сервис искусственного интеллекта», а также платформа «Контроль жизненного цикла спецтехники», которая позволяет непрерывно собирать и анализировать данные о работе агрегатов. Предприятие входит в реестр аккредитованных организаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому спектру мер системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

