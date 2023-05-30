Сергей Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства попадания БПЛА в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице сегодня рано утром были незначительно повреждены несколько зданий в результате попадания беспилотников. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал Мэр Москвы.

Сергей Собянин также попросил горожан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

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