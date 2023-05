Сергей Собянин: Соцработники и психологи продолжают оказывать поддержку жителям эвакуированных домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жителям домов, поврежденных сегодня утром БПЛА, оказывают необходимую социальную и психологическую помощь, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, поврежденных БПЛА. Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Помощь всем жителям домов начали оказывать сразу после случившегося. Несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, им предоставили горячее питание, сейчас они уже дома.

К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая еще помощь необходима.

«Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми», — добавил Сергей Собянин.

