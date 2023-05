Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Театр «Практика» представляет спектакль «Семейная пекарня», который придется по душе взрослым и детям.

Вы очутитесь в настоящей французской пекарне в гостях у месье Жан Жюль Жака. Быть честным, терпеливым, внимательным, все делать с любовью – главные уроки жизни мудрого пекаря. Он знает секрет настоящего счастья, с удовольствием делится им и приглашает всех зрителей стать частью одной увлекательной истории.

На ребенка необходимо приобретать отдельный билет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI