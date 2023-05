Сдать кровь, сделать УЗИ и ЭКГ за час: что происходит внутри павильона «Здоровая Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столичных парках и скверах вновь открыты павильоны «Здоровая Москва». Всего за час врачи проверят работу сердца и уровень холестерина в крови, сделают УЗИ, определят индекс массы тела и дадут рекомендации, а при необходимости выпишут направления на дополнительные исследования и консультации к специалистам в столичных медучреждениях. Это быстрое и удобное медицинское обследование для тех, кому нелегко найти время для посещения поликлиники.

Москвичи уже оценили преимущества такого формата диспансеризации — без записи и долгого ожидания. Только в первую неделю работы павильонов обследования прошли почти 20 тысяч человек.

Без записи и долгих ожиданий

Все павильоны «Здоровая Москва» удобно расположены: недалеко от станций метро и чаще всего в парках. Найти ближайший можно на интерактивной карте проекта.

Для посещения мы выбрали павильон в сквере в нескольких метрах от входа на станцию «Чертановская». Это самое удобное расположение для жителей района, которые спешат по своим делам.

«Чаще всего люди заходят в павильон по пути на работу, с работы или в выходной день. Анализируя данные, мы видим, что большинство из них не проходили профилактические исследования в поликлиниках и, скорее всего, не прошли бы их никогда. Мы в павильонах “Здоровая Москва” проводим более 80 процентов всех необходимых обследований, а в поликлиниках остается самый минимум», — рассказывает Родригес Пинеда Артуро Орландо, заведующий отделением медицинской профилактики городской поликлиники № 2. Сейчас он руководит работой павильона «Здоровая Москва» рядом со станцией метро «Чертановская».

На крыльце павильона в комфортных креслах и на диванах уже сидят посетители. Одни ждут своей очереди, а другие отдыхают после медосмотра.

«Я давно знаю о городской акции и периодически прохожу обследования в таких павильонах. Мне важно заботиться о своем здоровье, а тут это очень удобно делать», — рассказывает житель столицы Ринат Хамидуллин.

А Дания Зорина оказалась здесь впервые. Девушку привлекла возможность прийти на осмотр без записи, пройти все процедуры за одно посещение, а также отсутствие длинных очередей и близкое расположение павильона к ее дому.

У двери посетителей встречает сотрудница центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Киселева. Она уточняет наличие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а затем приглашает зайти в павильон.

В светлом холле размещена еще одна зона ожидания, здесь посетителей больше. Мы подходим к стойке администратора Галины Шишкиной. Здесь необходимо показать полис ОМС и подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

По словам администратора, ежедневно павильон посещают 60–70 человек, а иногда число желающих пройти медобследование превышает 100 человек. Самое загруженное время — первая половина дня. «Люди стараются пройти обследование до работы и сдать анализы на голодный желудок. Однако пациентов принимают в любое время дня, врачи рекомендуют подождать два-три часа после еды», — отмечает Галина Шишкина.

Она выдает обходной лист с указанием номеров кабинетов и перечнем базовых обследований. После этого в инфомате надо заполнить анкету: ответить почти на 40 вопросов об образе жизни, наличии вредных привычек, личном анамнезе и заболеваниях близких родственников. Если возникнут сложности, на помощь всегда готовы прийти сотрудники центров «Мои документы».

На заполнение анкеты уходит пять — семь минут. На основе ответов система рассчитает факторы риска возникновения различных хронических заболеваний обследуемого. В результате врач может назначить дополнительные исследования или консультации специалистов. Кстати, можно сэкономить время и заполнить анкету заранее онлайн в электронной медкарте — в разделе «Моя диспансеризация в парке» на портале mos.ru или в разделе «Диспансеризация» в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Теперь можно проверять здоровье. Первый на очереди — кабинет доврачебного осмотра.

Диагностика в шесть рук

В кабинете доврачебного осмотра одновременно работают три специалиста: пока один заполняет данные в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), остальные проводят измерения и берут анализы. Сначала приветливые девушки измеряют вес, рост, окружность талии, индекс массы тела, показатели артериального давления.

Пара капель крови из пальца — и уже известны значения уровня холестерина и глюкозы. После этого небольшой прибор, похожий на ручку, подносят к закрытому глазу, и он измеряет внутриглазное давление. Объем легких измеряют при помощи специальной трубки — спирометра.

После этого специалист проверяет работу сердца — снимает электрокардиограмму (ЭКГ). Для нее нужно раздеться и лечь на кушетку. Затем на грудь, руки и ноги прикрепляют несколько датчиков. Нужно спокойно полежать в течение пары минут, пока аппарат фиксирует частоту сокращений сердечной мышцы. Цифровая электрокардиограмма и протокол исследования сохранятся в электронной медкарте и будут доступы пациенту и врачам.

Женщинам также предлагают пройти дополнительное исследование — осмотр у акушерки. Кстати, этих специалистов в этом году вернули в павильоны «Здоровая Москва» по просьбам жительниц, которым не всегда удобно идти на осмотр в поликлинику.

Процедура не занимает много времени: акушерка расспрашивает о здоровье и берет анализ на цитологию. Он позволяет выявить заболевания женских органов, в том числе онкологические. Результат анализа через несколько дней автоматически загрузится в электронную медкарту. Если в анализе или в ходе осмотра будут выявлены отклонения, с пациенткой свяжется специалист из женской консультации.

Удобно, что практически все обследование проходит в одном кабинете и занимает около 15 минут. После этого этапа отправляемся к терапевту за рекомендациями.

Индивидуальные настройки

Перед кабинетом терапевта небольшая очередь, но ждать пришлось недолго, не более пяти минут. Врач просматривает результаты доврачебного осмотра, изучает анкету и задает дополнительные вопросы.

Впереди еще несколько манипуляций. Терапевт смотрит гортань, слушает легкие и сердце стетоскопом, проводит пальпацию щитовидной железы и органов брюшной полости. При необходимости в ходе визуального осмотра врач проверит родинки. У тех, кто недавно перенес COVID-19, медсестра измерит уровень кислорода пульсоксиметром

Кстати, для переболевших коронавирусной инфекцией в павильонах «Здоровая Москва» предусмотрен дополнительный список исследований. Пройти такое расширенное обследование могут даже те, кто перенес это заболевание несколько лет назад: важно только, чтобы факт COVID-19 был подтвержден и зафиксирован в ЕМИАС. У пациентов на месте берут общий и биохимический анализы крови, а у переболевших в средней или тяжелой форме определяют концентрацию Д-димера — это позволяет оценить вероятность тромбообразования. При отклонениях от нормы больному назначат дополнительные исследования в поликлинике: ЭХО-КГ, компьютерную томографию, суточный мониторинг ЭКГ, дуплексное сканирование вен, консультацию кардиолога или пульмонолога либо ряд других.

Если у пациента все в норме и нет никаких жалоб, то терапевт выдает рекомендации и отпускает домой. А людям, которым необходимо более подробное обследование, предложат пройти в соседние кабинеты — сделать УЗИ, сдать кровь или другие анализы.

После терапевта направляемся на обследование щитовидной железы в кабинет УЗИ. Он самый затемненный из всех в белоснежном павильоне. Яркий свет может помешать врачу рассмотреть черно-белые изображения на экране. Исследование длится несколько минут, а с его результатом пациент сможет ознакомиться в электронной медкарте.

На все посещение павильона «Здоровая Москва» уходит около часа, и можно дальше идти по своим делам. Если в результатах анализов выявят отклонения, с пациентом свяжется сотрудник телемедицинского центра. Он поможет записаться на дополнительные анализы и приемы к специалистам.

«Опасные заболевания мы, к счастью, находим редко, в основном устанавливаем пограничные состояния — преддиабет или проблемы с холестерином, которые могут привести к инфарктам и инсультам. Иногда мы выявляем и онкологию. Только в прошлом году обнаружили восемь случаев рака на ранних стадиях. Пациенты быстро получили необходимое лечение и не запустили заболевание», — отмечает Родригес Пинеда Артуро Орландо.

Он добавляет, что, если не следить за здоровьем, лечиться будет очень сложно. «Мы много говорим об этом и напоминаем людям о важности обследований», — заключает главврач павильона.

О павильонах «Здоровая Москва»

Павильоны «Здоровая Москва» устанавливают в парках и скверах с 2019 года. За несколько сезонов москвичи посетили их больше миллиона раз.

Обследоваться могут все желающие с 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. С собой нужно взять паспорт и московский полис ОМС. Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Все они оснащены современным цифровым оборудованием и включены в ЕМИАС. Результаты исследований, протоколы осмотров и заключения врачей будут также доступны пациентам в их электронных медицинских картах.

