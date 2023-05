Свыше 20 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов получили МСП в I квартале 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

олее 330 предприятий малого и среднего бизнеса стали в I квартале 2023 года получателями льготных кредитов на инвестиционные цели под 2,5 и 4 % годовых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Общая сумма выданных заемных средств за три месяца составила 20,3 млрд рублей.

Доступ к льготным кредитам должен стимулировать развитие МСП приоритетных отраслей, ориентированных на обеспечение растущего внутреннего спроса, отметил Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства под председательством Премьер-министра Михаила Мишустина. К числу таких отраслей относятся обработка, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. В этих сферах сосредоточены квалифицированные рабочие места, а компании ориентированы на наращивание инвестиций и рост производительности труда.

«Ряд необходимых инструментов для развития обозначенных категорий МСП уже апробирован. К примеру, крайне эффективным решением стало совмещение программ льготного кредитования Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России. Создали уникальный продукт для приоритетных отраслей, он помог поддержать структурные изменения в экономике. В условиях растущего спроса на продукцию компаний из сферы обработки, логистики, туризма важно было поддержать потенциал их роста. Бизнес получал кредиты на инвестцели по льготной ставке 2,5 – 4 %. Это в 4 раза ниже рыночной», – сообщил Максим Решетников.

Наибольший объем выдачи льготных кредитов по программе льготного инвесткредитования под 2,5 и 4 % годовых зафиксирован в I квартале в обрабатывающем производстве: 9,4 млрд рублей, которые получили 212 субъектов МСП. В сфере транспортировки и хранения 76 предпринимателей привлекли 7 млрд рублей, в гостиничном бизнесе эти показатели составили – 3,8 млрд рублей и 43 получателя финансовой поддержки.

«По числу получателей льготных кредитов по программе «ПСК+1764» лидирует малый и микробизнес, где средства уже выделены 142 и 119 предприятиям соответственно. В абсолютных цифрах это 8 и почти 5,5 млрд рублей. Среднему бизнесу было выдано почти 7 млрд рублей, которые получили 70 предпринимателей, – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Для компаний, желающих привлечь льготные средства на инвестцели, мы на базе нашего центра инвестиционного кредитования помогаем структурировать проекты и упаковать их под ключ, сопровождаем бизнес до момента получения кредита, берем на себя также коммуникации с банками».

Топ-10 регионов по объемам льготного инвестиционного кредитования по программе возглавляют Новосибирская область, Республика Татарстан и Москва. В этих регионах МСП получили финансовую поддержку на 2,55 млрд, 1,79 млрд и 1,75 млрд рублей соответственно. В первую пятерку также вошли Челябинская (1,43 млрд) и Московская (1,29 млрд рублей) области. Высокие показатели также у Свердловской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев.

Программа льготного кредитования на инвестиционные цели была запущена в августе 2022 года. Кредит от 50 млн рублей под 2,5 % годовых для среднего бизнеса и 4 % годовых для малых и микропредприятий можно получить в 49 банках. Их полный перечень доступен на сайте Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Льготные ставки действуют пять лет, а сам кредит можно погасить в течение 10 лет. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

