Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – lass=”lead-in”>Ректор Высшей школы экономики посетил Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки (ЛГМУ) и Донбасский государственный технический университет (ДонГТУ). Никита Анисимов провел встречи со студентами и преподавателями вузов. Представители университетов обсудили перспективы сотрудничества и предложения по развитию образовательных организаций региона.

На встрече в ЛГМУ ректор НИУ ВШЭ рассказал о российской системе грантов, развитии студенческих академических сообществ, формах поддержки молодых ученых. Никита Анисимов предложил создать совместные научные коллективы с участием исследователей НИУ ВШЭ и Луганского государственного медицинского университета.

В ДонГТУ ректор Вышки посетил центр лазерно-оптических измерений «Орион», а также провел встречу с руководством университета, преподавателями и сотрудниками программы стратегического развития. Никита Анисимов выразил готовность оказать поддержку в развитии потенциала вуза.

Во время предыдущего визита в ЛНР в январе 2023 года Никита Анисимов посетил Луганский государственный педагогический университет, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Донбасский государственный технический университет, Луганский государственный аграрный университет и Луганскую государственную академию культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Также ректор НИУ ВШЭ провел встречи с представителями администрации республики. По результатам обсуждений было принято решение, что эксперты Высшей школы экономики будут вовлечены в формирование предложений по развитию региона.

В октябре 2022 года Высшая школа экономики и правительство Луганской Народной Республики подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской сферах. НИУ ВШЭ является экспертным центром для вузов ЛНР по интеграции в российское академическое пространство.

В рамках стратегического сотрудничества между Высшей школы экономики и вузами Луганской Народной Республики разрабатываются программы развития вузов региона, программы мобильности академических сотрудников, управленцев, студентов, а также совместные интеллектуальные проекты по поддержке талантливых учащихся вузов республики. ВШЭ и вузы ЛНР будут взаимодействовать и в научной сфере — реализовывать совместные исследовательские проекты, а также проводить конференции, семинары, круглые столы и другие научно-образовательные мероприятия.

«Программа стратегического развития университета является важным инструментом, который позволяет определить приоритетные направления развития и достижения поставленных целей, — отметил ректор НИУ ВШЭ. — Она помогает университету ориентироваться на будущее и эффективно использовать ресурсы для улучшения качества образования и научной деятельности. Без такой программы университет может стать неэффективным и отстающим от конкурентов. Поэтому разработка и реализация программы стратегического развития является необходимой задачей для каждого университета, который стремится к успеху и развитию».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI