Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Продолжается формирование технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинский Затон». Специалисты приступили к реконструкции улично-дорожной сети. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция “Нагатинский Затон” большого кольца метро построена на полуострове, в живописном, но прежде довольно изолированном месте. Формирование ТПУ на площади более 10 гектаров, включающее благоустройство набережных, преследует две цели — улучшить транспортную доступность района Нагатинский Затон и создать на юге Москвы новое общественное пространство», — сказал Андрей Бочкарев.

Первым этапом формирования ТПУ стал ввод в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии (БКЛ) и благоустройство 1,9 гектара территории возле нее.

Теперь началась реконструкция улично-дорожной сети общей длиной 730 метров, включающей участок Коломенской улицы с круговым перекрестком и внутриквартальными проездами. На очереди — сооружение отстойно-разворотной площадки для электробусов площадью семь тысяч квадратных метров со зданием конечной станции.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что проектная документация, касающаяся площадки и автобусной станции сейчас проходит государственную экспертизу. Также ожидает утверждения документация по проекту благоустройства парковой территории и набережной. Там планируется организовать пешеходный, беговой и велосипедный прогулочные маршруты. Специалисты обустроят смотровые площадки, оборудованные скамьями-амфитеатрами, и установят шезлонги на подвесах. В рамках благоустройства зеленых зон будут высажены деревья, кустарники и цветники.

Станция «Нагатинский Затон» заработала 1 марта, когда открыли движения по всей Большой кольцевой линии метро. В ходе голосования на портале «Активный гражданин» москвичи включили «Нагатинский Затон» в тройку самых красивых новых станций БКЛ.

Создание Большой кольцевой линии стало главным проектом отечественного метростроения. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция.

Игра форм и магия цвета: архитекторы — о концепциях, идеях и секретах самых красивых новых станций БКЛ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI