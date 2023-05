Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил выпуск книг и альбомов почти на 50 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В первом квартале 2023 года цифровая типография «Фотоэксперт» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — на 50 процентов нарастила выпуск своей продукции. Это произошло благодаря запуску новых линий производства и замены импортного сырья на отечественное.

«Производственные мощности компании позволяют печатать свыше одного миллиона фотографий и 10 тысяч фотокниг в сутки. В первом квартале 2023 года предприятие почти на 50 процентов увеличило выпуск книг по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув показателя в 140 тысяч», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие также занимается интерьерной печатью, активно внедряет услуги онлайн-сервиса. Пользователи могут самостоятельно создавать дизайн и макеты фотоизделий по готовым шаблонам.

Основная доля затрат в технологии цифровой печати приходится на расходные материалы, которые поставляют производители цифровых печатных машин. Чтобы избежать зависимости от зарубежных поставщиков, компания заменила импортное сырье на отечественное, доля которого достигла 95 процентов. Расширили и парк печатных машин.

«Благодаря модернизации, резидент площадки “Печатники” ОЭЗ “Технополис Москва” планирует до 10 раз увеличить количество производимых книг, большая часть из которых — образовательная литература. Обновление парка оборудования стало возможным для компании в том числе за счет локализации своего производства в ОЭЗ Москвы, где для резидентов открыт льготный налоговый и таможенный режим, обеспечена благоустроенная инфраструктура и комфортная логистика, а также возможность промышленной кооперации с высокотехнологичными предприятиями различных отраслей», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Цифровое хранилище компании — одно из крупнейших в России. Оно насчитывает более шести петабайт медиаданных, в том числе свыше 900 миллионов фотографий. Для обработки картинок используется нейросеть. Собственная ИT-система управляет всеми производственными процессами, взаимодействует с клиентами.

«Масштабная цифровизация одного из таких старейших технологических процессов, как книгопечатание, позволяет выполнять самые разнообразные заказы. Компания разработала более 70 готовых шаблонов для творчества пользователей и создала более 15 видов фотокниг для любого события. Модернизация производства и переход на отечественное сырье обеспечили предприятию независимость от конъюнктуры рынка», — отметил исполнительный директор Илья Новичков.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

