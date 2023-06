Развитие проектного управления и подготовку к приемной кампании обсудили на Ученом совете ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 мая прошло заседание Ученого совета ГУУ. Собравшиеся обсудили подготовку к летней зачетно-экзаменационной сессии 2022/2023 учебного года и приемной кампании на 2023/2024 учебный год, итоги выполнения плановых показателей за 2022 год и перспективы на 2023 Института заочного образования и результаты проектного обучения в ГУУ за 2022/2023 учебный год.

В начале встречи ректор ГУУ Владимир Строев вручил ведомственные награды и нагрудные знаки выдающимся сотрудникам вуза, а также дипломы о присуждении звания кандидата наук.

Директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгений Краснов рассказал о подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии 2022/2023 учебного года.

И.о. директора Института заочного образования Сергей Леншин Сергей выступил с докладом о результатах выполнения плана по образовательной, научно-исследовательской и учебно-методической деятельности за 2022 год и о перспективах развития Института на 2023 год. «Наш институт в составе ГУУ существует уже более 26 лет, показывая стабильно высокие результаты работы. Сегодня мы работаем над разработкой новых магистерских программ в очно-заочном формате с элементами дистанционного обучения. Большое внимание уделяется профориентации и привлечению новых студентов, в том числе с помощью современных технологий».

Начальник Управления акселерационных программ и проектного обучения Владислав Показаньев рассказал о результатах проектного обучения в ГУУ за 2022/2023 учебный год, а также познакомил с некоторыми планами на будущий. «За прошедший год нами достигнуты значительные результаты: выстроены треки проектного обучения на платформе BusinessChain, функционирует витрина задач и вакансий, ведется работа со школами и вузами-партнерами, реализуются программы проектного менторства и т.д. В планах формирование всероссийского учебно-методического центра новых технологий практической подготовки, формирование пула акселераторов и фондов, а также проведение киберспортивного турнира ГУУ».

Владимир Строев отметил, что «проектное обучение бесспорно является перспективным в сфере образования. ГУУ показывает значительные результаты в этом направлении и готов распространить свой опыт и на другие вузы».

Начальник Управления по организации приема в университет, довузовской подготовки и дополнительного образования Вадим Диких проинформировал о ходе подготовки к приемной кампании по набору студентов на 2023-2024 учебный год по программам бакалавриата и магистратуры, показал схему организации взаимодействия со студентами и рассказал о изменениях в приемной компании по сравнению с прошлым годом.

