Просто и удобно: в центрах информирования по переселению появятся автоматизированные рабочие места

В центрах информирования по переселению, где переезжающие по программе реновации москвичи получают консультации и оформляют необходимые документы, тестируют автоматизированные рабочие места (АРМ).

АРМ состоит из сканера, монитора и клавиатуры. Пользователь может прямо на месте отсканировать документы, загрузить их через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru, а также записаться онлайн на получение всех услуг по программе реновации.

«Автоматизированные комплексы помогут москвичам. За счет подключения большего количества участников программы реновации к электронным сервисам процесс переезда станет для них интуитивно понятнее и удобнее», — рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В городе работает 44 центра информирования по переселению. Автоматизированные рабочие места тестируют в организациях, расположенных на юго-востоке столицы. Если АРМ докажут свою эффективность, их по возможности установят в каждом центре.

Суперсервис «Переезд по программе реновации» создан в ноябре 2019 года с участием столичного Департамента градостроительной политики и строительства, комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Департамента информационных технологий и Аппарата Мэра и Правительства Москвы. Им пользуются уже около 50 процентов от общего числа горожан, переезжающих по программе реновации.

«Благодаря созданию автоматизированных рабочих мест мы намерены довести эти 50 процентов до 100, обучив всех желающих компьютерной грамотности, в том числе, оказав помощь по заведению полной учетной записи на портале mos.ru. В планах за каждым таким местом закрепить специалиста, который посодействует в оформлении услуг по программе реновации в электронном виде», — добавил Сергей Левкин.

Доступ к сервису можно получить в любое время. Участники программы реновации получили более 720 тысяч электронных уведомлений с начала его работы.

Программу реновации утвердили в Москве 1 августа 2017 года. В нее включили 5175 домов. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018-го.

