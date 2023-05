Производитель готовой еды увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Торгово-производственная компания «НВН», работающая под брендом «Нам-ням», увеличила выпуск продукции на пилотном потоке на 25 процентов благодаря нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

В течение шести месяцев компания с помощью специалистов регионального центра компетенций Москвы усовершенствовала процесс изготовления сэндвичей. За это время удалось выявить и с помощью инструментов бережливого производства сократить факторы, которые мешали росту производительности. Помимо этого, был проведен аудит сырья и материалов, выявлены и полностью исключены избыточные операции, оптимизировано рабочее пространство. Так, цех разделили на зоны, нанесли разметку, организовали места хранения сырья и инструментов. Это позволило оптимизировать производственные процессы и сократить на два часа длительность рабочих смен.

В результате за полгода выпуск сэндвичей увеличился на четверть — с 1,5 до 1,86 тонны в сутки. Время, затрачиваемое на полный цикл изготовления сэндвичей, от подготовки полуфабрикатов до отгрузки готового продукта, уменьшилось в 3,6 раза — с 4,3 до 1,2 суток. Также на 17 процентов снизился объем продуктов, находящихся в стадии обработки.

Кроме этого, в рамках проекта пересмотрели систему мотивации персонала. В результате роста производительности труда за шесть месяцев заработная плата сотрудников предприятия увеличилась на 15 процентов.

В дальнейшем компания сможет самостоятельно внедрять новые методики на других производственных участках. На предприятии уже начали применять приобретенный опыт в цехах по изготовлению горячих блюд, салатов и полуфабрикатов.

Предприятие поставляет свою продукцию в учебные заведения, медицинские учреждения и другие объекты городской инфраструктуры. Среди них Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, аэропорты Домодедово и Шереметьево, телевизионный технический центр «Останкино», Детский медицинский центр Управления делами Президента Российской Федерации, Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова и другие. Также предприятие изготавливает и поставляет продукцию для трех крупных торговых сетей.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем сможет принять участие 491 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

