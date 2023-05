Программа реновации: на улице Маршала Чуйкова построят дом на 299 квартир

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Кузьминки построят дом по программе реновации. Новостройка появится на улице Маршала Чуйкова.

«Юго-восточное направление Москвы демонстрирует хорошие темпы реализации программы реновации жилищного фонда и лидирует по количеству выданных разрешений на строительство с начала года. В одном из самых густонаселенных округов столицы возведут еще 14 новых домов общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Застройщик получил всю необходимую документацию для начала работ на очередной стартовой площадке, расположенной рядом с природно-историческим парком “Кузьминки-Люблино”», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Жилой дом общей площадью более 30 тысяч квадратных метров будет состоять из двух многоэтажных трехсекционных корпусов, объединенных подземной одноуровневой автомобильной парковкой.

Новостройку возведут по монолитной технологии в современном городском стиле, фасады выполнят из керамического кирпича и трехслойных наружных стеновых панелей. Их облицуют пиленым фасадным кирпичом. Входы в здание оформят витражным остеклением, а в окна и балконные двери вставят двухкамерные стеклопакеты из ПВХ в алюминиевом профиле.

В доме будет 299 квартир: 52 однокомнатные, 221 двухкомнатная и 26 трехкомнатных. В них выполнят полную внутреннюю отделку, соответствующую стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Строители застеклят лоджии, установят сантехнику, входные и межкомнатные двери, электрические плиты и кухонные мойки, а также смонтируют металлические корзины под наружные блоки кондиционеров.

На первых этажах каждой секции будут комнаты консьержа, колясочные, помещения для хранения уборочного инвентаря, а также холлы с двумя лифтами грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов. Помимо этого, в доме появится центр информирования населения.

Территорию возле дома благоустроят. Во дворе организуют проезды и тротуары, оборудуют детские и спортивные площадки, установят малые архитектурные формы. Также специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Организуют открытую плоскостную парковку, часть мест на ней будет иметь увеличенные габариты для удобства маломобильных граждан.

Игорь Войстратенко отметил, что благодаря программе реновации москвичи, проживающие в устаревших пятиэтажках, улучшают свои жилищные условия и получают не только комфортные квартиры с современными планировками и ремонтом, но и доступную безбарьерную среду, ориентированную на разные категории населения.

«По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству жилых домов по программе реновации. После подачи застройщиком извещения о начале строительных работ инспекторы составят программу проверок новостройки на улице Маршала Чуйкова. К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации и техническим регламентам», — подчеркнул Игорь Войстратенко.

Более 10 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации с начала года

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем ввода в эксплуатацию и строительства жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

