Программа реновации: на Онежской улице два дома передали под заселение

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Головинском районе передали под заселение две новостройки по программе реновации, которые находятся на Онежской улице (дом 35, корпус 6 и дом 31, корпус 1). В них переедут более 200 семей из старых домов на Флотской (дом 68) и Онежской (дом 43/70) улицах. Об этом сообщил руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новоселы могут получить необходимые консультации и помощь в оформлении документов в центре информирования по переселению, который открыт по адресу: Флотская улица, дом 68, корпус 1.

«Департамент городского имущества подготовил жителям двух старых домов письма с предложениями новых квартир. Так, в Головинском районе правообладателями равнозначного жилья станут более 500 человек из 210 семей», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, участники программы реновации могут воспользоваться электронным сервисом на портале mos.ru. С его помощью москвичи с полной учетной записью могут записаться на осмотр предложенной городом квартиры, выбрать удобные дату и время для подписания договора, а также загрузить необходимые для этого документы.

Сергей Левкин добавил, что сегодня в Головинском районе идет заселение уже семи новостроек. Больше на севере столицы только в Бескудниковском районе, где под заселение передали 12 новых зданий.

Жители пяти домов старого жилого фонда Головинского района уже справили новоселье, три пятиэтажки еще расселяются. Всего на территории района предстоит расселить 137 домов, новые квартиры получат более 32 тысяч участников программы реновации.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в России реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране.

Развитие жилой застройки в Москве происходит в том числе благодаря реализации программы реновации, ее утвердили в августе 2017 года. Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой, всего будет расселено 5175 домов.

Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к старым домам, включенным в программу реновации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI