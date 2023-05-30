Представляем программу обучения в Сербии

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации приглашает обучающихся Государственного университета управления к участию в программе обучения в Сербии.
Правительство Республики Сербии предоставляет квоты гражданам Российской Федерации для обучения по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры (докторантуры) в образовательных организациях высшего образования Сербии в 2023/24 учебном году. Программа покрывает расходы на обучение, размещение и питание в учреждениях студенческого типа, основное медицинское страхование в соответствии с нормами и международными соглашениями, учебную визу, признание аттестатов о среднем образовании и дипломов о высшем образовании.
Сумма ежемесячной стипендии составляет 15 000 динаров (11 115 рублей по курсу на 30.05.2023)
Обучение ведется на сербском языке.
Сбор документов на участие в конкурсе на получение стипендии осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)».
Программы, перечень необходимых документов, порядок их предоставления, а также вся прочая справочная информация доступна на сайте ФГБУ «Интеробразование» в разделе «Академическая мобильность».
А также в приложенном документе.
О приеме на обучение в 2023_24 учебном году
Комплекты документов для российской и сербской сторон направляются в адрес ФГБУ «Интеробразование» одновременно по двум каналам:
1) заказным письмом в адрес ФГБУ «Интеробразование» по адресу: 119021, г. Москва, Большой Чудов пер., д.8, стр. 1;
2) в отсканированном виде на адрес электронной почты: mobility@ined.ru.
Представитель ФГБУ «Интеробразование», ответственный за проведение сбора документов: Бильдина Алла Евгеньевна, номер рабочего телефона: 8 (499) 246-44-35.
Срок окончания приема документов – 30 июня 2023 года (15:00 по московскому времени).
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 30.05.2023
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