Представляем программу обучения в Сербии

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации приглашает обучающихся Государственного университета управления к участию в программе обучения в Сербии.

Правительство Республики Сербии предоставляет квоты гражданам Российской Федерации для обучения по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры (докторантуры) в образовательных организациях высшего образования Сербии в 2023/24 учебном году. Программа покрывает расходы на обучение, размещение и питание в учреждениях студенческого типа, основное медицинское страхование в соответствии с нормами и международными соглашениями, учебную визу, признание аттестатов о среднем образовании и дипломов о высшем образовании.

Сумма ежемесячной стипендии составляет 15 000 динаров (11 115 рублей по курсу на 30.05.2023)

Обучение ведется на сербском языке.

Сбор документов на участие в конкурсе на получение стипендии осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)».

Программы, перечень необходимых документов, порядок их предоставления, а также вся прочая справочная информация доступна на сайте ФГБУ «Интеробразование» в разделе «Академическая мобильность».

А также в приложенном документе.

О приеме на обучение в 2023_24 учебном году

Комплекты документов для российской и сербской сторон направляются в адрес ФГБУ «Интеробразование» одновременно по двум каналам:

1) заказным письмом в адрес ФГБУ «Интеробразование» по адресу: 119021, г. Москва, Большой Чудов пер., д.8, стр. 1;

2) в отсканированном виде на адрес электронной почты: mobility@ined.ru.

Представитель ФГБУ «Интеробразование», ответственный за проведение сбора документов: Бильдина Алла Евгеньевна, номер рабочего телефона: 8 (499) 246-44-35.

Срок окончания приема документов – 30 июня 2023 года (15:00 по московскому времени).

