Представители СПбГАСУ приняли участие в работе Дальневосточного BIM(ТИМ)-форума

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) в Хабаровске 25–27 мая состоялся II Дальневосточный BIM(ТИМ)-форум. Обсуждались вопросы применения технологий информационного моделирования на объектах капитального строительства Дальнего Востока, задачи кадрового обеспечения цифровизации строительства и транспорта, сложности перехода на отечественное программное обеспечение.

В форуме приняли участие компании ИТ-отрасли, потребители их услуг, организации высшего и среднего профессионального образования.

СПбГАСУ на форуме представляли начальник учебно-методического управления Анна Михайлова, декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства Инна Суханова, директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве Денис Нижегородцев, директор Института повышения квалификации Виктория Виноградова и ассистент кафедры информационных технологий Никита Горовой.

В первый день форума Денис Нижегородцев выступил с докладом «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся». Во второй день представители СПбГАСУ приняли участие в круглом столе «BIM-образование» и поделились своим уникальным опытом подготовки ТИМ-кадров. Особый интерес у участников круглого стола вызвал опыт проведения комплексных защит дипломных ТИМ-проектов, а также методика проведения BIM(ТИМ)-чемпионата и возможность проведения отборочного этапа BIM(ТИМ)-чемпионата СПбГАСУ на площадках других образовательных организаций.

По итогам форума была принята обширная резолюция, включающая:

решение о взаимовыгодном сотрудничестве по подготовке кадров между СПбГАСУ и ДВГУПС;

рекомендации вузам Дальневосточного федерального округа принимать участие в проводимом СПбГАСУ всероссийском BIM(ТИМ)-чемпионате.

«II Дальневосточный BIM-форум – одна из лучших дискуссионных площадок в сфере информационного моделирования, на которой удалось побывать нашей команде в последние годы. СПбГАСУ впервые познакомился с ТИМ-сообществом Дальнего Востока.

Хочется отметить высокий уровень мотивации коллег развивать технологии информационного моделирования в регионе, а также свежие идеи в области подготовки специалистов для строительной и транспортной сфер. Были рады поделиться нашим опытом формирования цифровых профессиональных компетенций, надеемся на плодотворное сотрудничество», – подчеркнул Денис Нижегородцев по итогам мероприятия.

