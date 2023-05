Предприниматели смогут приобрести права на размещение 10 бахчевых развалов в разных районах города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставлены права на размещение 10 сезонных нестационарных торговых объектов (НТО) для продажи бахчевых культур. С победителями подпишут договоры на пять лет. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предприниматели смогут открыть 10 бахчевых развалов. Права на размещение НТО будут реализованы в ходе электронных аукционов 21 июня. С победителями подпишут договоры на пять лет. Они самостоятельно установят киоски на специально отведенных участках площадью от четырех до 7,5 квадратного метра и смогут торговать арбузами и дынями с 1 августа по 1 октября», — рассказал Иван Щербаков.

Точки для размещения бахчевых развалов расположены в жилых кварталах разных районов города. По два лота находится в Ясеневе, Теплом Стане и Южном Бутове, по одному — в районах Черемушки, Гагаринский, Зюзино и Савелки (Зеленоград).

Устанавливая НТО, предприниматели должны будут придерживаться типовых архитектурных решений, характеристик и требований. Развалы представляют собой сборно-разборные деревянные конструкции с прилавками, которые можно переносить и демонтировать на период простоя. Такие объекты не требуют подключения к коммуникациям, не понадобится и разрешение на строительство.

Заявочные кампании завершатся 16 июня. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,3 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

