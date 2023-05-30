Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Серп и Молот» выставлено на торги

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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Начался прием заявок на участие в торгах на право редевелопмента участка бывшей промзоны «Серп и Молот» en Нижегородском районе. Заявки принимаются до 6 июля, а аукцион запланирован на 17 июля, сообщил заместитель Мэра Мос квы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны “Серп и Молот”, котор ый расположен вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 гектара. Инвестиции в реализацию проекта составят более 6,5 миллиарда рублей. На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать 1,5 тысячи чело век», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас на территории бывшей промзоны на юго-востоке столицы находятся старые склады и автосервис ы. В аукционе смогут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемы м требованиям, в том числе собственники имущества, расположенного на этой территории.

«В ходе реорганизации территории на участке бывшей промзоны “Серп и Молот” планируется возвести б олее 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая офисные здания, магаз ины, кафе, объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий», — отметил Министр Прави тельства Москвы , руководитель Департамента городского имущества

Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех трилли онов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвесторы, определ енные по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать пр оизводственную зону Октябрьское Поле. На данный момент с инвесторами заключено 11 соглашений, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Бр атцево, Теплый Стан и Автомоторная, неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатов ка, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 17 участков бывших промзон «Южны й порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводна я станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабур ово, Обручевский, Ярославский y Южнопортовый.

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Реорганизация части промзоны «Серп и Молот» позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест — С ергей Собянин

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