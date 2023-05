Политех с коллегами из Китая создаст центр «Умные материалы и интеллектуальные технологии»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Трехсторонний договор о создании научно-образовательного центра «Умные материалы и интеллектуальные технологии» в городе Ханчжоу на базе научно-исследовательского института ETRI был подписан Политехом, Чжецзянским китайско-российским инженерно-технологическим исследовательским институтом и Правительством города Ханчжоу провинции Чжэцзян. Визит в Китай официальной делегации СПбПУ является развитием и продолжением правительственного визита в КНР премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Поездка нацелена на выполнение соответствующих поручений по развитию научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем.

Подписание соглашения подразумевает долгосрочное устойчивое сотрудничество ведущих организаций РФ и КНР, соответствует общей стратегии развития российско-китайских научно-технических связей и находится в контексте выполнения поручений Правительства России. В рамках документа до 2025 года планируется запуск новых образовательных программ и переподготовки кадров в области аддитивных и передовых производственных технологий.

В ходе переговоров коллеги из города Ханчжоу поддержали проект, предложенный Санкт-Петербургским политехническим университетом по применению аддитивных технологий в медицине, в частности в области протезирования. Политех имеет опыт практического внедрения таких технологий, и китайские коллеги высоко оценили уровень компетенций политехников и потенциал таких научно-технических разработок , — отметил ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Первый секретарь партии, начальник организационного отдела района Юйхан господин Чжан Ли отметил долгосрочные партнерские связи и широкий опыт взаимодействия между СПбПУ и организациями провинции Чжэцзян, высказал признательность за активное участие СПбПУ в научно-технической жизни региона.

У делегации СПбПУ насыщенная программа визита — официальные переговоры с правительством города Ханчжоу провинции Чжэцзян, посещение ведущих университетов, научно-технологических центров и предприятий, подписание соглашений о сотрудничестве. Также на ближайшие дни запланированы официальная встреча с руководством Чжэцзянского университета — ведущего вуза региона и страны, стратегического партнера СПбПУ, а также визиты в ряд других университетов провинции, посещение совместного научно-образовательного центра и промышленных предприятий.

Сейчас партнерами СПбПУ являются более 50 университетов Китая. Из них наиболее активно развивается сотрудничество со стратегическими партнерами: Университетом Цинхуа (Tsinghua University) и Чжецзянским университетом (Zhejiang University). Также СПбПУ тесно работает с Политехническим университетом Гонконга (Hong Kong Polytechnic University), Университетом Сиань Цзяотун (Xi’an Jiaotong University), Цзянсуским педагогическим университетом (Jiangsu Normal University); Ланьчжоу университетом экономики и финансов (Lanzhou University of Finance and Economics).

В Политехе учатся более 2150 студентов и аспирантов из КНР на общеобразовательных программах (в том числе 73 аспиранта). В апреле 2016 года создано Представительство нашего университета в городе Шанхай — первое представительство российского вуза в Китае.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI