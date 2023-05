О рекомендации Индексного комитета Московской биржи в отношении акций ПАО “Магнит”

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 мая 2023 года Индексный комитет Московской биржи рекомендовал сохранить акции ПАО “Магнит” в составе базы расчета основных индексов Московской биржи – Индекса МосБиржи и Индекса РТС. При этом акции внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в листе ожидания до следующего пересмотра баз расчета индикаторов, который состоится в сентябре 2023 года.

25 мая 2023 года Московская биржа перевела ценные бумаги ПАО “Магнит” из первого в третий уровень листинга. Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, не могут входить в базу расчета основных индексов Московской биржи. Исключением может стать наличие рекомендации Индексного комитета о сохранении бумаги в индексе.

Основанием для понижения уровня листинга акций “Магнита” стало неустраненное в срок нарушение требований по корпоративному управлению, установленных в Правилах листинга, в части формирования комитетов совета директоров. На основании доступной публичной информации полномочия совета директоров эмитента прекращены, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Нарушение фиксировалось биржей, начиная с третьего квартала 2022 года. Эмитенту был выделен максимально возможный срок на устранение нарушения – 6 месяцев. Информация о выявляемых биржей нарушениях публикуется ежеквартально на сайте биржи.

В связи с переводом бумаг ПАО “Магнит” в третий уровень листинга неквалифицированные инвесторы имеют возможность покупать акции эмитента на биржевых торгах только при прохождении тестирования. При продаже акций дополнительных требований не возникает.



