На вебинаре ГУУ расскажут о том, как получить поддержку социального проекта

31 мая в 11:00 ГУУ проведет экспертный вебинар «О текущих всероссийских конкурсах и проектах в сфере образования и межнациональных отношений».

Спикерами мероприятия выступят руководитель Проектного офиса по молодежной политике и воспитательной деятельности Минобрнауки России Ксения Янова и руководитель Всероссийского межнационального союза молодёжи, директор научно-методического центра укрепления гражданственности и межнационального согласия ГУУ Кантемир Хуртаев.

Эксперты расскажут про основные конкурсы, где можно получить поддержку на социальный проект реализуемый в сфере межнациональных отношений, рассмотрят виды и источники негрантовых ресурсов для реализации социального проекта, обсудят важные аспекты подготовки заявки на конкурс социальных проектов и приведут в пример топ-5 заявок на конкурс проектов в сфере межнациональных отношений, на которые стоит ровняться.

Кроме того, во время трансляции слушатели смогут задавать вопросы спикерам в чате и получить обратную связь.

Ссылка на трансляцию: https://youtube.com/live/jp_zow3UyYA?feature=share

