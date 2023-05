Московская биржа внедряет дискретный аукцион для всех акций и депозитарных расписок

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 5 июня 2023 года дискретные аукционы на Московской бирже смогут проводиться по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам. Сейчас технология дискретных аукционов применяется только к ценным бумагам из базы расчета Индекса МосБиржи (IMOEX).

С 2013 года дискретный аукцион заменил приостановку торгов на рынке акций в случае существенного изменения цен бумаг. Главное преимущество дискретного аукциона – в период его проведения участники торгов и их клиенты могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг, цена которых будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

“За эти годы технология дискретного аукциона показала себя эффективным инструментом в периоды повышенной волатильности. С одной стороны, она позволяет сгладить резкие всплески ценовых колебаний, успокоить настроения на рынке, с другой стороны клиенты не теряют возможности корректировать свои позиции, что очень важно в моменты высокой волатильности. Уверены, что распространении технологии на все торгуемые акции и депозитарные расписки повысит удобство работы инвесторов”.

Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут.

Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов. После 16:40 мск дискретные аукционы не проводятся.

Подробная информация о порядке проведения дискретных аукционов размещена на сайте Московской биржи.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



