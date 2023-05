Московская библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub стала доступна всем российским разработчикам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российским разработчикам стала доступна библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub. Это модернизированный городской репозиторий программного обеспечения, который столица развивает более 10 лет. Теперь делиться собственными разработками и повторно использовать отдельные элементы городских цифровых сервисов смогут ИТ-специалисты со всей страны.

«Москва уже много лет использует программное обеспечение с открытым исходным кодом для развития городской ИТ-платформы и поддерживает развитие его культуры. Благодаря стимулированию конкуренции среди разработчиков и возможности учесть мнение нескольких профессиональных специалистов работа с открытым кодом не только позволяет добиться более высокого качества конкретного цифрового продукта, но и усиливает отечественную ИТ-отрасль в целом. Запуск открытой версии Mos.Hub, доступной для всего российского ИТ-сообщества, позволит разработчикам объединиться на базе городской площадки и совместно работать над своими проектами. При этом Москва готова делиться с отраслью некоторыми элементами столичных цифровых сервисов, которые можно повторно использовать для создания полезных решений для жителей», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Столичная библиотека решений бесплатна и имеет удобную систему авторизации через Mos ID. На данный момент в Mos.Hub разработчикам уже доступен репозиторий, в котором можно хранить и совместно улучшать код. Сервис позволяет настраивать права доступа к коду. Например, можно открыть его для всех пользователей или опубликовать в закрытом репозитории, в который сможет зайти только автор. Вся информация, размещенная в Mos.Hub, хранится в защищенном городском центре обработки данных на территории России.

В перспективе ИТ-специалисты смогут пользоваться средствами анализа кода на ошибки и уязвимости, комментировать его и ставить оценки. Mos.Hub станет аналогом зарубежных репозиториев, таких как GitHub и GitLab.

Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения (ПО). Ранее Сергей Собянин отметил, что в ближайшие несколько лет город планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и людей, а также позволит российским разработчикам сохранить конкурентоспособность независимо от решений, принимаемых за пределами страны.

