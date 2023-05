Международный форум «Санкт-Петербург – парламентская столица Содружества» посвятили юбилею Северной столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербурге прошел Международный форум «Санкт-Петербург — парламентская столица Содружества», приуроченный к юбилею города. Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей СНГ совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Законодательным собранием Петербурга.

Фото: Межпарламентская Ассамблея СНГ

Форум развернулся на трёх площадках: штаб-квартире МПА СНГ — Таврическом дворце, Законодательном собрании Санкт-Петербурга и Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

Представители Политехнического университета под руководством ректора Андрея Рудского приняли активное участие в работе.

К участникам форума обратилась председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко: В Таврическом дворце закладывался единый фундамент работы законодательных органов стран, входящих в Содружество. И не случайно уже более 30 лет в этом здании успешно и эффективно функционирует МПА СНГ — авторитетная площадка для обсуждения политических и социально-экономических вопросов в разработке модельных законодательных актов, расширения доверительного диалога парламентариев .

Фото: Межпарламентская Ассамблея СНГ

Приветствия в адрес участников форума также направили заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, выступая на пленарном заседании, отметил возрастающую роль парламентской дипломатии и открывающиеся в связи с этим новые возможности для государств.

Политехники участвовали во всех мероприятиях форума. Круглый стол «Молодежный парламентаризм — школа формирования правовой и политической культуры молодежи», прошедший в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена, модерировал директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров.

Фото: Межпарламентская Ассамблея СНГ

Цель форума — развитие парламентского диалога, изучение и сравнение опыта парламентского представительства, межпарламентского сотрудничества среди государств — участников СНГ. Обсуждение роли молодёжи в формировании института законодательной власти в дискуссии приобретает особую актуальность.

Повышение правовой и политической культуры молодёжи является неотъемлемым условием развития демократии и парламентаризма, а также инструментом укрепления интеграционных процессов в СНГ , — отметил в приветствии к участникам форума ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Также выступили ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Алексей Демидов, заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Иван Мушкет, ректор Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев, ректор Саратовской государственной юридической академии Екатерина Ильгова и координатор Молодежной межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Лилит Минасян.

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев присоединился к мероприятию в онлайн-формате. Он отметил: Ключевую роль в формировании правовой культуры молодёжи играет правовое и патриотическое воспитание, рассматриваемое в контексте системы непрерывного образования с ориентацией на актуальные запросы общества и представлением молодым людям возможности в полной мере реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал .

Фото: Межпарламентская Ассамблея СНГ

Прозвучали доклады, посвящённые участию молодёжи в выборах и референдумах, роли правового просвещения в преодолении молодёжного абсентеизма, волонтёрской деятельности студентов в ходе избирательных кампаний и многому другому.

На форуме озвучили актуальные идеи и предложения, которые позволят развивать международное сотрудничество на пространстве СНГ, повысить уровень правовой культуры и вовлечь молодёжь в парламентскую деятельность.

По результатам проведённого мероприятия Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий выразил личную благодарность ректору Андрею Рудскому и сотрудникам Политехнического университета за участие в работе форума.

