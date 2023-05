К порталу «Наш город» присоединилось более двух миллионов москвичей

Source: MIL-OSI Russian Language News

За время работы портала «Наш город» к нему присоединилось более двух миллионов москвичей. Специалисты решили свыше семи миллионов вопросов горожан, только в этом году они выполнили более 400 тысяч заявок. Летом на портале наиболее популярные темы «Санитарное содержание территорий» и «Уход за зелеными насаждениями», а зимой «Уборка снега и гололеда».

Чтобы сообщить о недочете, достаточно отправить фотографию и описание ситуации. При отправке пользователю нужно указать корректный адрес и объект, затем выбрать тему из восьми категорий, среди которых «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк», «Государственные учреждения», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама», «Городская территория». Сейчас обращения принимают более чем по 200 темам, все они классифицированы по направлениям, объектам и сезонам.

Все заявки рассматривают в редакции портала «Наш город», которая работает без выходных. Специалисты обрабатывают сообщения и ответы на них органов власти и организаций. Единые правила модерации распространяются как на пользователей, так и на представителей органов власти. Специалисты портала следят за сроками предоставления ответов, а также могут попросить уточнения от исполнителя.

Горожане могут отслеживать статус своей заявки и получать ответы с фотографиями, подтверждающими устранение недочетов. Также есть опция контроля качества выполненных работ. Несмотря на то, что на ответ отведено до восьми рабочих дней, каждый второй вопрос решается за два дня.

Портал «Наш город» появился в 2011 году, его развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Электронная площадка позволяет москвичам контролировать своевременность и качество ремонта, благоустройства и обслуживания объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений. Также горожане следят за работой метро, чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и ценами в аптеках.

