Индия, Бразилия, Вьетнам: в какие страны Москва экспортирует товары для детей

Столичные предприятия, которые выпускают товары для детей, выходят на новые зарубежные рынки. Они также участвуют в выставках, бизнес-миссиях и акселерационных программах.

«В этом году при поддержке города московские компании смогут представить детские товары на бизнес-миссиях с партнерами из Таиланда, Ирана, Кении, Иордании, Кувейта и Саудовской Аравии, Бразилии, Монголии и ОАЭ. Переговоры пройдут в различных форматах: онлайн, с выездом и на площадках в Москве. Кроме того, объединенный стенд Made in Moscow будет открыт на выставке “Детство” в Казахстане в августе 2023 года. Принять участие в переговорах могут компании, поставляющие детские товары, из числа ООО и ИП Москвы без бюджетных задолженностей, зарегистрированные не менее полугода», — сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Компании экспортируют настольные игры, наборы для творчества, книги, одежду и многое другое. Так, в Бразилии, продают настольные игры столичного бренда Orangius «Ловец птиц», «Плюх», «Эль Базар» и «Псыщики в поисках Мяу!». Все они сделаны из экологичных материалов. Автор поп-ап-игры «Некнижка», созданной в форме кукольного домика с интерактивными элементами и персонажами, заключил контракт с партнером из Индии.

Во Вьетнаме активно продают московскую детскую косметику. Например, компания Nomi поставляла в Азию детские лаки для ногтей, которые смываются водой.

Товары для малышей покупают и в странах ближнего зарубежья. Поставщик матрасов-коконов для новорожденных Dolce Bambino расширил присутствие на рынке Казахстана. Производитель модной детской одежды Choupette заключил договор с партнерами из Армении.

Кроме того, выходить на новые рынки компаниям помогают и зарубежные маркетплейсы. Подать заявку на участие в переговорах можно на сайте.

