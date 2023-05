Зеленые облигации Москвы для населения можно купить на Финуслугах

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 мая Правительство Москвы начало размещение первого выпуска зеленых облигаций для населения эксклюзивно на платформе Финуслуги. Сервис купли-продажи доступен клиентам Финуслуг как на сайте, так и в мобильном приложении, нужно лишь зарегистрироваться на платформе, привязав аккаунт портала “Госуслуги”.

Облигации выпущены объемом два миллиарда рублей и со сроком обращения два года. Минимальная сумма инвестирования – 1000 рублей. Срок обращения – 1 267 дней (до 15 июня 2026 года). Бумаги можно продать эмитенту в любое время без потери накопленного дохода. Размещение и погашение осуществляются по номиналу. Ставка составляет 8,5%. Купонный период – квартал (91 день). Брокерский счет для покупки не нужен. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин страны, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации.

Мария Багреева, министр Правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города:

“Ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам. Они могут быть досрочно выкуплены эмитентом – городом – по цене их покупки в любое время по заявке владельца. При этом граждане получат с них доход за все дни владения. Таким образом, они смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от одной тысячи до 15 миллионов рублей”.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:

“Размещение народных облигаций является привлекательной для клиентов альтернативой традиционным банковским вкладам. Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка таких ценных бумаг – это возможность познакомиться с одним из сберегательных инструментов и тем самым повысить свою финансовую грамотность. Кроме того, важным преимуществом народных облигаций Москвы является финансирование экологических проектов, реализуемых в городе”.

Граждане, которые купят зеленые облигации Москвы, смогут лично поучаствовать в финансировании проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта. В случае полного размещения выпуска город профинансирует приобретение около 40 электробусов. Это сделает столицу более здоровой и комфортной для жизни.

Более подробная информация о выпуске зеленых облигаций представлена на Финуслугах и на сайте greenbonds.moscow.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.



