Здоровье, поддержка и уверенность

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого можно не только получить образование. Здесь учат навыкам самообороны, как оказывать первую помощь, обезопасить свои данные в интернете, сберечь ментальное и физическое здоровье, а также как оставаться в ресурсе и в безопасности.

Уже год команда студентов Центра «Гармония» СПбПУ реализует проект «Студенческая служба «БезопасностиБыть», который одержал победу в первом сезоне грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты.

Подобные проекты, предоставляющие бесплатные услуги по обучению навыкам безопасности, очень важны, особенно на уровне таких крупных организаций, как Политехнический университет. Во-первых, студенчество — это время формирования навыков для работы и жизни. Знания, которым учит Студенческая служба “БезопасностиБыть”, помогут сделать жизнь безопаснее, здоровее и увереннее. Во-вторых, вуз — это сотни сотрудников и тысячи студентов, которых мы встречаем каждый день. Умение оказать помощь, поддержать окружающих и самого себя очень важны , — рассказала наставник проекта, директор Центра волонтёрских проектов «Гармония» Татьяна Нам.

За первый год состоялось более двадцати мероприятий, в том числе курсы по первой и психологической помощи, по самообороне и кибербезопасности. Самым масштабным получился Чемпионат по оказанию первой помощи . За это время более 500 участников обучились навыкам безопасности. И почти 130 тысяч человек узнали о проекте.

Это был невероятный опыт. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Спасибо всем, кто стал частью проекта: команде “Гармонии” и наставникам, надёжным партнёрам из организаций “Волонтёры-спасатели Санкт-Петербурга”, “Российский союз спасателей”, “Российский Красный Крест”. Вместе мы можем больше! — поделилась руководитель проекта Юлия УДОВЕНКО.

Следите за проектом Студенческой службы «БезопасностиБыть» в сообществе Центра «Гармония». В новом семестре будут новые курсы, мастер-классы и тренинги.

Студенческая служба «БезопасностиБыть» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

