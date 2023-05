Жертвами становятся целые семьи – ВТБ раскрыл клиентам новую схему мошенничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как работает схема мошенничества с «давлением» на семью жертвы?

Звонки гражданам якобы от «службы безопасности» или «правоохранительных органов» уже никого не удивляют – с таким обманом сталкивался практически каждый человек. Однако теперь в мошеннической схеме появилось новое звено – давление на родственников жертвы:

Злоумышленник звонит клиенту банка, сообщает, что накопления могут быть похищены – необходимо предпринять срочные меры. Для защиты сбережений деньги просят перевести на защищенный счет либо сообщить данные карты (пароли, коды из SMS). Если потенциальная жертва отказывается, ей начинают угрожать звонками родственникам. Мошенник, действительно, начинает обзванивать членов семьи, убеждая граждан повлиять на клиента для защиты семейного бюджета. Если жертва сдается и верит злоумышленнику, деньги похищают – перевод или предоставление доступа к счетам выполняет сам клиент.

Мошенники являются неплохими психологами – они умеют манипулировать людьми, а для давления на жертв прибегают к разнообразным методам, иногда с вымогательством сталкиваются целые семьи.

Какие еще схемы обмана начали использовать мошенники?

Давление на родственников – одна из схем мошенничества, используемая злоумышленниками сегодня. Однако для обмана граждан используются и другие ухищрения:

мошенники звонят по видеосвязи, имитируя работу офиса;

в Store появляются инвестиционные приложения, являющиеся фейками;

граждан «обвиняют» в финансировании украинских военных, угрожая уголовной ответственностью;

жертве сообщают о блокировке интернет-банка – «восстановление» проводится по телефону.

«Утверждение о том, что на удочку мошенников попадаются лишь неграмотные и пожилые люди – миф. Жертвой может стать любой человек, например, в конце апреля 2023 года злоумышленники по телефону похитили 44 млн. руб. у подполковника КГБ, занимавшего руководящий пост в Госдуме», – предупреждает эксперт.

Гражданам напоминают о необходимости сохранять бдительность – нельзя сообщать третьим лицам платежную и персональную информацию. Если поступает сомнительный звонок, лучше прервать разговор и перезвонить в банк по официальным номерам. Для пожилых родственников рекомендуется подключить совместные уведомления, а по картам – отключить возможность покупок в интернете без SMS кода.

15:55 30.05.2023

