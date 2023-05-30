Жертвами становятся целые семьи – ВТБ раскрыл клиентам новую схему мошенничества

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Как работает схема мошенничества с «давлением» на семью жертвы?
Звонки гражданам якобы от «службы безопасности» или «правоохранительных органов» уже никого не удивляют – с таким обманом сталкивался практически каждый человек. Однако теперь в мошеннической схеме появилось новое звено – давление на родственников жертвы:
- Злоумышленник звонит клиенту банка, сообщает, что накопления могут быть похищены – необходимо предпринять срочные меры.
- Для защиты сбережений деньги просят перевести на защищенный счет либо сообщить данные карты (пароли, коды из SMS).
- Если потенциальная жертва отказывается, ей начинают угрожать звонками родственникам.
- Мошенник, действительно, начинает обзванивать членов семьи, убеждая граждан повлиять на клиента для защиты семейного бюджета.
- Если жертва сдается и верит злоумышленнику, деньги похищают – перевод или предоставление доступа к счетам выполняет сам клиент.
Мошенники являются неплохими психологами – они умеют манипулировать людьми, а для давления на жертв прибегают к разнообразным методам, иногда с вымогательством сталкиваются целые семьи.
Какие еще схемы обмана начали использовать мошенники?
Давление на родственников – одна из схем мошенничества, используемая злоумышленниками сегодня. Однако для обмана граждан используются и другие ухищрения:
- мошенники звонят по видеосвязи, имитируя работу офиса;
- в Store появляются инвестиционные приложения, являющиеся фейками;
- граждан «обвиняют» в финансировании украинских военных, угрожая уголовной ответственностью;
- жертве сообщают о блокировке интернет-банка – «восстановление» проводится по телефону.
«Утверждение о том, что на удочку мошенников попадаются лишь неграмотные и пожилые люди – миф. Жертвой может стать любой человек, например, в конце апреля 2023 года злоумышленники по телефону похитили 44 млн. руб. у подполковника КГБ, занимавшего руководящий пост в Госдуме», – предупреждает эксперт.
Гражданам напоминают о необходимости сохранять бдительность – нельзя сообщать третьим лицам платежную и персональную информацию. Если поступает сомнительный звонок, лучше прервать разговор и перезвонить в банк по официальным номерам. Для пожилых родственников рекомендуется подключить совместные уведомления, а по картам – отключить возможность покупок в интернете без SMS кода.
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